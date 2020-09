Le condizioni di Michael Schumacher: “Non parla, comunica solo con gli occhi”

Secondo le recenti rivelazioni di Elisabetta Gregoraci, le condizioni di salute di Schumi sarebbero ancora molto gravi, al punto da riuscire a comunicare solamente con gli occhi

Come sta veramente Michael Schumacher? Mentre il figlio Mick si sta avvicinando al suo primo Titolo in Formula 2, il sette volte Campione del Mondo della categoria regina dell’automobilismo è tornato recentemente a far parlare di sè, in particolare delle sue condizioni di salute dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel del dicembre 2013.

Le fonti che hanno fatto trapelare qualche informazione sono molteplici. Verso metà settembre il primo a parlare è stato Jean Todt, ex team manager della Ferrari e oggi patron della FIA: durante una visita alla villa di Michael sul Lago di Ginevra, il presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile ha affermato che “Schumacher sta lottando, e quello che possiamo fare è stargli il più vicino possibile“.

Un’affermazione molto pacata, a cui è seguita quella più specifica rilasciata dal neurologo Erich Riederer, professore tedesco che ha seguito il decorso del Barone Rosso di Kerpen: “Michael Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte e probabilmente è in grado di sedersi e di fare piccoli passi con un aiuto esterno… ma nulla di più. Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde propriamente agli stimoli esterni“.

L’ultima a riportare qualche novità sulle condizioni di Schumi è Elisabetta Gregoraci durante una recente puntata del Grande Fratello Vip: la showgirl, in possesso di queste informazioni perchè legata in passato da Flavio Briatore, ha affermato che “Schumacher non parla, ma comunica solamente con gli occhi attraverso un macchinario speciale, tramite il quale si può capire se è cosciente o meno. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono“. A sette anni dalla sua caduta sugli sci, lo stato di salute di Schumi sembra tutt’altro che promettente: il nostro augurio è quello che presto possa tornare a vivere una vita quantomeno normale…