Max Verstappen vince a Suzuka ed è Campione del Mondo di F1 2022!

L'olandese della Red Bull ha vinto il Gran Premio del Giappone ed è riuscito a conquistare il suo secondo Titolo Mondiale in Formula 1

Nonostante le difficoltà di un Gran Premio del Giappone interrotto subito dopo la partenza per l’uscita di scena di Carlos Sainz e per la pioggia battente, il capitano della Red Bull, Max Verstappen, è riuscito a mettere in cassaforte il suo secondo Titolo Mondiale in Formula 1. Un risultato sotto certi aspetti controverso per via della difficile interpretazione del regolamento sportivo della massima serie automobilistica, a causa di una gara conclusa dopo solo 28 giri dei 53 previsti inizialmente.

Alla fine, però, il punteggio pieno è stato assegnato correttamente all’olandese della Red Bull, che ha così potuto festeggiare sul podio di Suzuka il secondo iride consecutivo in carriera, assieme al compagno di squadra Sergio Perez e al nostro Charles Leclerc – in lotta fino all’ultimo con il messicano ma alla fine penalizzato di cinque secondi per essere andato lungo all’ultima chicane del circuito giapponese.

Con questa vittoria, la 12esima della stagione, Verstappen è ormai a un passo dal regalare al team di Milton Keynes anche il Mondiale Costruttori: attualmente la Red Bull ha 165 punti di vantaggio sulla Ferrari ma sembra improbabile che la Casa di Maranello, di questo passo, riesca a recuperare il terreno perduto. Appuntamento alla prossima tappa del Mondiale nel weekend del 23 ottobre, quando andrà in scena il GP delle Americhe sul circuito di Austin.