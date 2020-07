Melandri ci ripensa: torna in Superbike col Team Barni

Marco Melandri prenderà il posto di Leon Camier (infornato alla spalla) in sella alla Ducati Panigale V4R della squadra bergamasca Team Barni

A un anno circa di distanza dall’annuncio del ritiro, Marco Melandri fa retromarcia: il pilota ravennate, infatti, ha annunciato che prenderà parte al Mondiale Superbike che scatterà il prossimo 2 agosto. Melandri salita in sella alla Ducati del Team Barni, squadra bergamasca che ha da poco risolto il contratto con Leon Camier, ancora alle prese con un infortunio alla spalla.

Melandri sostituisce Camier nel Team Barni

Nei giorni scorsi, il Team Barni aveva annunciato il divorzio consensuale con Leon Camier. Nessun problema tecnico alla base di questa decisone, ma la necessità da parte del pilota britannico di prendersi un periodo di stop per il riacutizzarsi del dolore alla spalla infortunata durante i test. Così la squadra bergamasca ha virato su Marco Melandri, 37 anni ma con ancora tanta voglia di competere.

“Nuova sfida, nata quasi per caso e grazie al periodo molto difficile. In questa lunga pausa ho avuto modo di ricaricare le pile lentamente gustandomi la vita fuori dalle corse – ha scritto Melandri sul suo profilo Instagram -. Poco a poco la fiammella si stava riaccendendo e una giornata in pista con l’amico Alberto Vergani ha toccato il tasto giusto. La sfortuna di Leon Camier ha fatto sì che al Team Barni servisse un pilota. Guardando il nuovo calendario mi è salito il cuore in gola: gare in Europa, piste che adoro dove mi sono sempre divertito e la delusione per aver chiuso la carriera troppo sotto tono hanno fanno il resto, ed eccomi di nuovo qui“.