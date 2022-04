Orari Superbike 2022, GP di Aragon (Spagna) su Sky e TV8

In Superbike c'è grande attesa per il duello tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. In Supersport Baldassarri. cerca il titolo sfuggito l'anno passato

Un’altra parte fondamentale del grande mondo del motorsport è pronto a ripartire: stiamo parlando del mondiale Superbike che vivrà il primo round stagionale nel corso del prossimo weekend.

Superbike e Supersport: al via il mondiale 2022

Finalmente possiamo dirlo: l’attesa è finita e così anche gli amanti delle derivate di serie potranno gustarsi la lotta per il titolo di una categoria sempre ricca di fascino. Il primo round si svolgerà ad Aragon e in terra spagnola dovremmo assistere all’ennesimo duello tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, col primo desideroso di riconquistare il titolo apparente al turco. L’inverno, però, ha messo in mostra anche altri piloti che non avranno certamente intenzione di stare a guardare: su tutti c’è Alvaro Bautista, nuovamente in sella alla Ducati Panigale V4R dopo due anni di esilio dorato in Honda e reduce da alcuni test molti incoraggianti.

Se Kawasaki e Ducati sono in cerca di conferme, altre case, come BMW (che schiererà Loris Baz, Eugene Laverty e Scott Redding, quest’ultimo al posto dell’infortunato Michael van der Mark) e Honda (con Iker Lecuona e Xavi Vierge in griglia), vogliono ridurre il gap con le prime ed essere stabilente nelle posizioni di vertice. Contestualmente partire anche il mondiale Supersport: anche in questo caso la Ducati parte coi riflettori addosso dopo quanto fatto vedere da Nicolò Bulega. Non passerà inosservato che il debutto di Oli Bayliss, figlio della leggenda della Superbike, Troy Bayliss. Gli altri nomi da tenere d’occhio sono quelli di Dominique Aegerter e Lorenzo Baldassarri. L’intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà le due gare della Superbike in diretta (la Superpole Race sarà in differita).

Questo il programma completo:

Venerdì 8 aprile

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-

Sabato 9 aprile

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 10 aprile

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00