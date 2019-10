MotoGP 2019, GP d’Australia: Vinales suona la carica a Phillip Island davanti a Dovizioso

Nel venerdì di libere di Phillip Island lo spagnolo Maverick Vinales ha messo in riga tutti sia sul bagnato che sull'asciutto, con un miglior tempo finale di 1'28''824

Forte sul bagnato e anche sull’asciutto: Maverick Vinales ha iniziato con il piede giusto il weekend australiano di Phillip Island, staccando il miglior tempo sia nelle FP1 condizionate dalla pioggia che nel turno pomeridiano conclusivo del venerdì di libere. Lo spagnolo, vincitore l’anno scorso su questa pista, ha staccato tutti con un ottimo 1’28”824, due decimi più veloce rispetto alla pole position conquistata nel 2018 dal connazionale Marc Marquez.

Un tempo davvero interessante con il quale ha tenuto innanzitutto a distanza il nostro Andrea Dovizioso, autore del secondo tempo con 496 millesimi da recuperare, ma anche la migliore delle Honda dell’inglese Cal Crutchlow, beffato dal forlivese della Ducati davvero per un battito di ciglia.

DUCATI ALLA RISCOSSA, MARQUEZ SESTO

Grazie alla potenza espressa dal loro quattro cilindri, le Rosse di Borgo Panigale non hanno affatto sfigurato sul sali e scendi australiano: oltre a Dovizioso, anche Danilo Petrucci e Jack Miller hanno acciuffato la Top 5, pagando un distacco davvero minimo dal capitano del team ufficiale. Rispetto agli ultimi appuntamenti iridati, le Ducati hanno rialzato la testa, ponendosi come serie avversarie di Yamaha e Honda.

E parlando proprio della Casa dell’Ala Dorata, oggi il Campione del Mondo in carica non ha brillato… ma non per colpa sua. Marquez è stato rallentato nel suo giro lanciato alla penultima curva dal compagno di squadra Jorge Lorenzo, che si trovava in traiettoria. Alla fine “El Cabroncito” è solamente sesto al termine del venerdì di libere, con un distacco di 597 millesimi da Vinales.

ROSSI SETTIMO, QUARTARARO KO

Per quanto riguarda le Yamaha, il nostro Valentino Rossi è settimo con in scia la migliore delle Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Il Dottore, in realtà, aveva artigliato il quarto tempo nelle FP1, dimostrando un feeling interessante sull’asfalto bagnato: con l’asciutto, invece, sono tornati i suoi soliti problemi, che non gli permettono di esprimersi al meglio.

In grande difficoltà, invece, il Rookie of The Year 2019: Fabio Quartararo, infatti, non è presente nella classifica delle FP2, perchè ha dovuto rinunciare a scendere in pista per l’highshide patito in curva 6 al mattino. Il pilota francese del team Petronas ha riportato un ematoma alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad imbottirsi di antidolorifici: che la sua presenza sia in forse per le qualifiche di domani?