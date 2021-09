Orari MotoGP Aragon 2021 su Sky, TV8 e DAZN

Il tredicesimo round del Mondiale di MotoGP 2021 andrà in scena sul MotorLand Aragon, teatro di battaglia del Gran Premio di Aragona

Dopo due settimane di pausa dalla tappa di Silverstone, il Mondiale di MotoGP 2021 riprende la sua corsa con il 13esimo appuntamento previsto dal calendario iridato. Stavolta i riflettori si accenderanno sul circuito del MotorLand Aragon, sede dal 2010 del Gran Premio di Aragona che l’anno scorso ha incoronato vincitore l’attuale Campione del Mondo in carica Joan Mir. Lo spagnolo, tuttavia, è staccato di 65 punti dal leader di classifica Fabio Quartararo, che con cinque round ancora da disputare è ormai vicinissimo alla conquista del suo primo Titolo Mondiale Piloti.

L’azione in pista del Gran Premio di Aragona, come sempre, sarà trasmessa in diretta dal canale Skysport MotoGP e dalla piattaforma DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre proporrà la bagarre sul MotorLand Aragon in differita nella serata di domenica 12 settembre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI ARAGONA

Venerdì 10 settembre

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 11 settembre

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 12 settembre

11:00 Moto3 Gara (dalle 17:35 su TV8)

12:20 Moto2 Gara (dalle 18:45 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 20:25 su TV8)