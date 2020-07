MotoGP 2020, GP di Andalusia a Jerez: gli orari Sky, TV8 e DAZN

Dopo il GP di Spagna, il Mondiale di MotoGP 2020 prosegue con il primo back-to-back della stagione: questo fine settimana si torna a Jerez per il GP di Andalusia

Con la vittoria di Fabio Quartararo davanti a Maverick Vinales e al nostro Andrea Dovizioso, il Mondiale di MotoGP 2020 è pronto al suo primo back-to-back stagionale: la classe regina delle due ruote, infatti, tornerà subito in pista questo fine settimana per dar vita alla seconda tappa di Campionato, vale a dire il GP di Andalusia. Un appuntamento che si terrà nuovamente sul circuito di Jerez de la Frontera, che lascerà poi a piloti e team una settimana di riposo prima di riprendere le attività in quel di Brno nel weekend del 7-9 agosto, quando scatterà il successivo GP della Repubblica Ceca.

Come è successo per la Formula 1, anche la MotoGP si adegua a questo strano 2020 in cui vengono proposti dei “doppi GP” con nomi differenziati. L’appuntamento del GP di Andalusia darà quindi una seconda opportunità a chi non ha potuto mostrare il proprio talento nello scorso fine settimana: questo discorso, purtroppo, non varrà per Marc Marquez, protagonista nel Gran Premio di Spagna di una splendida rimonta rovinata da una caduta nelle ultime battute di gara, che gli ha procurato la frattura dell’omero destro e un periodo di convalescenza lontano dalle corse di circa un mese.

Il Gran Premio di Andalusia sul circuito di Jerez de la Frontera sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go, su NowTV e su DAZN. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, mostrerà il weekend spagnolo in differita, sia per quanto riguarda le qualifiche del sabato che per le gare delle classi Moto3, Moto2 e MotoGP di domenica.

Venerdì 24 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:40 Moto2 FP1

11:50-12:20 MotoE FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

16:05-16:35 MotoE FP2

Sabato 25 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

11:50-12:20 MotoE FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:05-16:45 MotoE E-Pole

15:30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (TV8)

Domenica 26 luglio

08:20-08:40 Moto3 Warm-up

08:50-09:10 Moto2 Warm-up

09:20-09:40 MotoGP Warm-up

10:05 MotoE Gara

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

14:00 Moto3 Gara (differita TV8)

15:30 Moto2 Gara (differita TV8)

17:00 MotoGP Gara (differita TV8)