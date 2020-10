MotoGP 2020, GP di Aragona: gli orari Sky, DAZN e TV8 del Motorland Aragon

Il Mondiale di MotoGP 2020 torna subito in pista questo weekend per il Gran Premio di Aragona, decima tappa del Campionato al via sul saliscendi del Motorland Aragon

Dopo l’impresa compiuta da Danilo Petrucci a Le Mans, i protagonisti del Mondiale di MotoGP 2020 sono già pronti a scendere nuovamente in pista per continuare l’ultima parte della stagione in corso. Con lo scorso GP di Francia, infatti, è iniziato un “tour de force” contraddistinto esclusivamente da appuntamenti in successione, che porteranno la massima serie motociclistica verso il gran finale del Campionato che si terrà sul circuito di Portimao il 22 novembre.

Nel frattempo, però, la MotoGP 2020 darà spettacolo con il Gran Premio di Aragona, al via questo fine settimana sul saliscendi del Motorland Aragon: una pista difficile perchè tecnica e veloce allo stesso tempo, caratterizzata da grandi rettilinei ma anche da settori più lenti, che insieme privilegeranno team diversi tra loro come Ducati, Yamaha e anche Honda. Dal 2016 questo circuito è stato terreno di caccia dello spagnolo Marc Marquez, mentre quest’anno sarà Fabio Quartararo a dover fare la differenza visto che si trova in testa alla Classifica Piloti con soli dieci punti di vantaggio sul pilota della Suzuki Joan Mir.

Anche il nostro Andrea Dovizioso sarà della partita, perchè dovrà cercare contemporaneamente di dare filo da torcere al francese del team Petronas e di difendersi dall’ufficiale della Yamaha, un Maverick Vinales quarto… ma non ancora tagliato fuori definitivamente dalla lotta per il Titolo. Più difficile per il suo compagno di squadra, un Valentino Rossi che, in Francia, è caduto per il terzo Gran Premio consecutivo: ci aspettiamo dai lui una reazione d’orgoglio per tornare a lottare nelle posizioni che contano!

Lo spettacolo del Gran Premio di Aragona del Mondiale di MotoGP 2020 sarà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky (canale 208 – Sky Sport MotoGP) e DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre coprirà l’azione del Motomondiale con le differite di qualifiche e gare.

Venerdì 16 ottobre

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 17 ottobre

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

15:50 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Domenica 18 ottobre

08:40-09:00 Moto3 Warm-up

09:10-09:30 Moto2 Warm-up

09:40-10:00 MotoGP Warm-up

11:20 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:05)

12:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 15:25)

14:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 17:05)