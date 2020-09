MotoGP 2020, GP di San Marino: gli orari tv Sky, TV8 e DAZN di Misano

Il Motomondiale è pronto a ripartire con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che andrà in scena questo fine settimana sul Misano World Circuit

Il prossimo si preannuncia un fine settimana davvero infuocato in fatto di motorsport… non solo a quattro ruote! Il motivo? Perchè oltre alla F1 il weekend che si avvicina porterà anche lo spettacolo del Motomondiale, con tutte e tre le classi pronte a scattare dalla griglia di partenza: dalle scattanti Moto3 alle più potenti Moto2, fino ai velocissimi prototipi della classe regina, la MotoGP, che scenderà in pista sul Misano World Circuit per dare vita al primo Gran Premio, di due, previsto dal calendario iridato su questo tracciato.

Si tratta del classico GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sul quale riprenderà la sfida mondiale tra Fabio Quartararo e il nostro Andrea Dovizioso: i due sono separati in classifica da soli tre punti e sono seguiti a distanza ravvicinata dall’australiano Jack Miller, così come da numerosi altri piloti racchiusi nell’arco di poche lunghezze iridate. Tra questi figura anche Valentino Rossi, che a Misano potrà contare sul calore del suo pubblico per trovare quell’energia in più al fine di centrare un risultato importante in ottica iridata.

Questo appuntamento del Motomondiale, infatti, sarà il primo ad aprire le porte agli appassionati della massima serie motociclistica dall’inizio della stagione, per un totale di 10mila fans pronti a prendere posto sulle tribune più famose che contraddistinguono la pista posizionata nella località di Misano Adriatico. L’intero weekend di gara, in ogni caso, sarà coperto anche dalle emittenti tv Sky, TV8 e DAZN, che forniranno sia le qualifiche che le gare completamente in diretta.

Venerdì 11 settembre

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 12 settembre

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (in diretta su TV8)

13:30-14:00 MotoGP FP4 (in diretta su TV8)

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (in diretta su TV8)

15:10-15:45 Moto2 Qualifiche (alle 16:45 su TV8)

16:05 MotoE E-Pole

Domenica 13 settembre

08:20-08:40 Moto3 Warm-up

08:50-09:10 Moto2 Warm-up

09:20-09:40 MotoGP Warm-up

10:05 MotoE Gara (in diretta su TV8)

11:00 Moto3 Gara (in diretta su TV8)

12:20 Moto2 Gara (in diretta su TV8)

14:00 MotoGP Gara (in diretta su TV8)