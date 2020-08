MotoGP 2020, GP Repubblica Ceca: gli orari tv Sky, TV8 e DAZN di Brno

Dopo una settimana di pausa, il Mondiale di MotoGP 2020 ritorna in pista questo fine settimana per il terzo round della stagione, il GP della Repubblica Ceca sul circuito di Brno

Da Jerez de la Frontera allo storico circuito di Brno, il Mondiale di MotoGP 2020 sta per tornare a dare spettacolo e lo farà questo fine settimana, quando andrà in scena il terzo appuntamento della stagione: i protagonisti della massima serie motociclistica si sfideranno a suon di sportellate nel Gran Premio della Repubblica Ceca, che metterà alla prova sia Fabio Quartararo, due volte vincitore in terra spagnola, che i suoi diretti inseguitori, tra i quali il Campione del Mondo in carica Marc Marquez.

Dopo aver tentato l’impossibile a Jerez provando a tornare in sella alla sua Honda a soli quattro giorni dall’intervento all’omero destro, “El Cabroncito” proverà a fare sul serio sul saliscendi di Brno, mettendo alla frusta sia la sua tenuta fisica che la sua determinazione nell’andare all’attacco del gradino più alto del podio. Il round ceco sarà la prova del nove anche per le Yamaha ufficiali e, più nello specifico, per Valentino Rossi, autore di uno splendido terzo posto nella seconda tappa di Jerez.

Occhi puntati anche sulla Ducati, che con Andrea Dovizioso aveva centrato il gradino più basso del podio al ritorno in pista dopo il lockdown. Nello scorso round, invece, il forlivese non ha fatto meglio del sesto posto, con un Danilo Petrucci invece costretto al ritiro per una scivolata di troppo. Per entrambi e per la Rossa di Borgo Panigale, fortunatamente, sono in arrivo piste molto più favorevoli, a partire proprio da quella di Brno. Riscatto in vista?

Come i precedenti appuntamenti, il Gran Premio della Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, mostrerà il weekend di gara in differita, sia per quanto riguarda le qualifiche del sabato che per le gare di domenica di tutte e tre le classi in pista, vale a dire Moto3, Moto2 e MotoGP.

Venerdì 7 agosto

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 8 agosto

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

17:15 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (TV8)

Domenica 9 agosto

08:20-08:40 Moto3 Warm-up

08:50-09:10 Moto2 Warm-up

09:20-09:40 MotoGP Warm-up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

16:15 Moto3 Gara (differita TV8)

17:15 Moto2 Gara (differita TV8)

18:45 MotoGP Gara (differita TV8)