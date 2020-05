MotoGP 2020: si riparte da Jerez il 19 e 26 luglio, ad agosto la Superbike

Il circuito di Jerez de la Frontera sarà la sede della ripartenza del Mondiale di MotoGP 2020, al via con due Gran Premi a luglio, e di Superbike 2020 nel mese di agosto

La pandemia causata dal Coronavirus sembra essersi leggermente allentata e questo permette al mondo del motorsport di definire un piano concreto per la ripartenza: mentre la Formula 1 dovrebbe tornare a sfrecciare in Austria all’inizio di luglio, il Mondiale di MotoGP 2020 avrebbe trovato nel circuito spagnolo di Jerez de la Frontera la propria sede per poter ricominciare a dare spettacolo. Anche se probabilmente a porte chiuse.

Ad annunciarlo è Dorna Sports, organizzatore della classe regina delle due ruote che ha ufficialmente trovato un accordo con il governo regionale andaluso e con la giunta della città di Jerez: in tal senso, la pista intitolata a Angel Nieto ospiterà un doppio round di MotoGP, rispettivamente nei weekend del 19 e del 26 luglio, con il primo chiamato “Gran Premio di Spagna” e il secondo “Gran Premio d’Andalusia”.

Ma non è tutto, perchè assieme al Motomondiale si sta muovendo nella stessa direzione anche il Mondiale Superbike, che proprio in queste ore ha annunciato la cancellazione del round tedesco di Oschersleben: una tappa che avrebbe dovuto disputarsi nel fine settimana del 31 luglio – 2 agosto, ma che verrà rimpiazzata, sempre se le condizioni sanitarie lo consentono, con un weekend di gara proprio sul circuito di Jerez de la Frontera.

Gli organizzatori del Campionato delle derivate dalla serie, infatti, hanno fatto sentire la propria voce, affermando che “è una priorità disputare anche gare di Superbike“: un appello secondo il quale la SBK potrebbe ripercorrere il calendario della MotoGP, disputando le proprie competizioni il weekend successivo a quelle del Motomondiale. Quest’anno la Superbike è riuscita a disputare regolarmente solo la tappa inaugurale di Phillip Island, mentre tutte quelle successive (Qatar, Jerez, Assen, Imola, Aragon e Misano) sono state rinviate o cancellate.

In questo momento la prima data utile è quella del 5 luglio, quando dovrebbe disputarsi il GP di Gran Bretagna sul circuito di Donington Park: l’intenzione, tuttavia, è quella di rinviare tutto al weekend del 2 agosto, quando il Mondiale SBK 2020 potrebbe tornare ad accendere definitivamente i motori a Jerez subito dopo il doppio fine settimana della MotoGP. In tal senso il governo spagnolo ha dato il via libera: ora resta da vedere se tutte le ipotesi formulate troveranno una realizzazione concreta…