MotoGP 2021: la line-up completa di piloti e team

Nella prossima stagione il Campionato del Mondo di MotoGP vedrà l'arrivo di tre nuovi piloti e diversi scambi rispetto alle formazioni 2020: Rossi passerà in Yamaha Petronas, mentre Ducati punterà su Miller e Bagnaia

Con la vittoria di Miguel Oliveira su KTM nell’ultimo Gran Premio del Portogallo, il Mondiale di MotoGP 2020 è arrivato definitivamente alla sua conclusione: è stata una stagione strana, caratterizzata da tanti vincitori diversi e che, alla fine, ha permesso a Joan Mir di coronare il proprio sogno, cioè di diventare Campione del Mondo della massima serie motociclistica. Un risultato molto importante anche per il team Suzuki ECSTAR, al successo dopo vent’anni di astinenza dall’ultimo Mondiale di Kenny Roberts Jr nel 2000, che dovrà difendere la leadership in un 2021 caratterizzato da tante novità in fatto di… mercato piloti.

All’addio di Andrea Dovizioso, che non ha ancora trovato una sella per il prossimo Campionato, di Danilo Petrucci, che da Ducati passerà in KTM, e di Cal Crutchlow, che andrà a vestire i panni di collaudatore per la Yamaha, ci saranno tre “new-entry” che alimenteranno l’azione in pista nel 2021, delle quali due provenienti dal nostro vivaio tricolore. Stiamo parlando di Enea Bastianini, fresco Campione del Mondo della Moto2, e di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi che, come avevamo annunciato tempo fa, è riuscito ad ottenere una sella in MotoGP grazie al supporto del team Esponsorama Racing. La terza novità è rappresentata da Jorge Martin, che invece passerà nel team Ducati Pramac con una GP21 completamente ufficiale.

Ma non è tutto: il Campionato di MotoGP 2021 vedrà anche tantissimi scambi tra le varie squadre, primo dei quali il passaggio di Valentino Rossi dal team Yamaha ufficiale a quello marchiato Petronas al fianco di Franco Morbidelli, con Fabio Quartararo che, invece, salirà sulla M1 factory lasciata libera dal nove volte iridato di Tavullia. In casa Honda, invece, il ritorno di Marc Marquez sarà supportato dall’arrivo di Pol Espargarò al posto del fratello Alex, che andrà a sostituire Crutchlow nel team Honda LCR. Il posto lasciato libero nel team Tech3 curato da KTM, allo stesso tempo, sarà occupato da Danilo Petrucci, mentre quello ufficiale vedrà l’arrivo di Miguel Oliveira. Cambia tutto, invece, nel reparto corse di Borgo Panigale: Jack Miller e Francesco Bagnaia saranno promossi dal team Pramac a quello ufficiale, lasciando le selle libere a Johann Zarco e alla new-entry Jorge Martin. Confermata la coppia Mir-Rins in Suzuki, mentre resta ancora un dubbio sulla line-up Aprilia, che dovrebbe vedere il nostro Lorenzo Savadori al fianco di Aleix Espargarò.