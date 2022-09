MotoGP 2023: il calendario per la prossima stagione

Il Mondiale di MotoGP 2023 inizierà con il GP del Portogallo il 26 marzo e chiuderà le danze a Valencia il 19 novembre

Dopo la Formula 1… ora tocca al Mondiale di MotoGP confermare il calendario per la stagione 2023: in questi giorni, infatti, è stata pubblicata una prima bozza che individua 21 Gran Premi per il prossimo Campionato, in partenza il 26 marzo 2023 con la tappa di Portimao (in Portogallo) e in chiusura con il tradizionale appuntamento di Valencia del 19 novembre.

Due i round italiani confermati: quello del Mugello il 4 giugno e quello di Misano Adriatico il 10 settembre. Rimane ancora in forse il Gran Premio del Kazakistan programmato per il 9 luglio, una tappa che verrà eventualmente programmata nelle prossime settimane. Nel frattempo, ecco qua sotto il calendario completo del Mondiale di MotoGP 2023: