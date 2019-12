MotoGP, problemi per Casey Stoner: “Non ho più energia”

L'ex Campione del Mondo della MotoGP ha ammesso di avere un problema di affaticamento cronico, che lo priva dell'energia necessaria per portare avanti le sue passioni

Campione del Mondo nel 2007 con la Ducati e nel 2011 con la Honda… un mito della MotoGP che si è ritirato forse troppo presto dalla massima serie motociclistica, in cui ha anche messo in luce uno dei suoi lati più deboli, che lo ha portato tra il 2009 e il 2010 a saltare diverse gare per una strana intolleranza al lattosio. Stiamo parlando di Casey Stoner, ex pilota australiano che oggi si diletta a portare avanti le sue passioni, tra le quali i go-kart e il tiro con l’arco.

Il due volte iridato, tuttavia, sembra avere ancora dei problemi che non gli permettono di vivere al meglio la sua vita da ex top rider della MotoGP: secondo quanto raccontato al podcast Rusty’s Garage, Stoner è caduto vittima della sindrome da affaticamento cronico, che lo priva della sua energia e lo costringe ad assumere frequentemente una serie di farmaci al fine di tenere sotto controllo questa fastidiosa malattia.

DOLORI E STANCHEZZA

“Non ho più energia per fare nulla – ha ammesso Stoner al conduttore Greg Rust – Non mi alleno con i kart da più di un anno: se provo per un giorno poi mi tocca un riposo forzato sul divano lungo una settimana. E’ frustrante, perchè non sono nemmeno più in grado di mantenermi in forma“.

“Le mie costole vanno fuori asse e mi causano un grande dolore alla schiena – ha continuato Casey nella sua intervista, dove ha anche raccontato il suo ultimo test in sella a una moto da Gran Premio. “E’ successo un paio di settimane fa per un evento pubblicitario negli Stati Uniti: ho fatto pochi giri e non ho spinto, ma per me era già sufficiente per stancarmi“.