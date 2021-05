Orari MotoGP 2021, GP Francia a Le Mans su Sky, TV8 e DAZN

La quinta tappa del Mondiale di MotoGP 2021 accenderà i motori sul circuito Bugatti di Le Mans, dove questo fine settimana entrerà nel vivo il Gran Premio di Francia

Con un pilota italiano, il nostro Francesco Bagnaia, in testa alla Classifica Piloti il Mondiale di MotoGP 2021 questo fine settimana si appresta ad accendere nuovamente i motori, quando sul circuito “Bugatti” di Le Mans andrà in scena il quinto appuntamento della stagione in corso. Tutti gli occhi sono puntati sul Gran Premio di Francia, l’anno scorso conquistato da Danilo Petrucci ma che da ormai un decennio è diventato terra di conquista dei riders spagnoli (Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e, in tempi più recenti, Maverick Vinales e Marc Marquez).

In questa stagione, invece, saranno i nostri portacolori a farsi valere sulla pista d’oltralpe: soprattutto il nostro “Pecco“, reduce da una sensazionale doppietta a Jerez al fianco del compagno di squadra Jack Miller che lascia ben sperare per un proseguo del Campionato sempre ad altissimo livello. Dietro di lui, tuttavia, è ancora presente l’ombra di “El Diablo”, quel Fabio Quartararo costretto alla resa nel GP di Spagna a causa di un problema al braccio destro per il quale, subito dopo la scorsa tappa iridata, è corso immediatamente ai ripari con una nuova operazione chirurgica.

L’esito? Assolutamente soddisfacente, al punto che sarà nuovamente in pista a Le Mans per cercare di recuperare il terreno perduto. Dovrà fare lo stesso anche il compagno di squadra Maverick Vinales, attualmente terzo in Classifica Piloti e tallonato dal Campione del Mondo in carica Joan Mir e dalla Ducati di Johann Zarco. Molto più staccati, invece, il rientrante Marc Marquez, che a Jerez non ha sicuramente brillato con quel nono posto sotto la bandiera a scacchi, e Valentino Rossi, alle prese con una M1 privata difficile da mettere a punto e poco competitiva.

La situazione cambierà sul circuito francese di Le Mans? Lo scopriremo questo fine settimana, quando il Gran Premio di Francia entrerà nel vivo: l’azione in pista sarà trasmessa in diretta dalle piattaforme Sky Sport e DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre si occuperà di coprire le qualifiche del sabato e le gare della domenica in differita.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI FRANCIA

Venerdì 14 maggio

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 15 maggio

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto2 Qualifiche

15:45 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (differita TV8)

Domenica 16 maggio

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

14:15 Moto3 Gara (differita TV8)

16:00 MotoGP Gara (differita TV8)

17:00 Moto2 Gara (differita TV8)