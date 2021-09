Orari MotoGP 2021, GP delle Americhe su Sky, TV8 e DAZN ad Austin

Il Circuit of The Americas ospiterà il prossimo round del Mondiale di MotoGP 2021, programmato per il weekend 1-3 ottobre

Con la vittoria conquistata nello scorso appuntamento di Misano, il nostro Francesco Bagnaia sta utilizzando tutte le armi a sua disposizione per tentare di tenere aperta la sfida mondiale con il rivale Fabio Quartararo. Così facendo il Mondiale di MotoGP 2021 sta diventando sempre più avvincente, proponendoci un duello appassionante che proseguirà questo fine settimana sul Circuit of The Americas, sede dal 2013 del Gran Premio delle Americhe.

Una tappa che, fino ad oggi, è stata terra esclusiva di conquista dei piloti spagnoli, nello specifico Marc Marquez e il connazionale Alex Rins nell’unica edizione del 2019. Quella dell’anno scorso, invece, non è stata disputata a causa della pandemia da Coronavirus: un motivo in più per non perdersi nemmeno una sessione di prove, trasmesse in diretta dalla piattaforma Sky Sport MotoGP e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre, che coprirà l’evento con un fuso orario di sette ore.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELLE AMERICHE

Venerdì 1 ottobre

16:55-17:40 Prove Libere 1

21:10-21:55 Prove Libere 2

Sabato 2 ottobre

16:55-17:40 MotoGP FP3

19:35-20:15 Moto3 Qualifiche

20:30-21:00 MotoGP FP4

21:10-21:50 MotoGP Qualifiche

22:10-22:50 Moto2 Qualifiche

21:00 – Sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 3 ottobre

18:00 Moto3 Gara (dalle 20:00 su TV8)

19:20 Moto2 Gara (dalle 21:20 su TV8)

21:00 MotoGP Gara (dalle 23:00 su TV8)