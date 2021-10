Orari MotoGP 2021, GP dell’Emilia-Romagna su Sky, TV8 e DAZN a Misano

Questo fine settimana il Misano World Circuit ospiterà di nuovo la MotoGP: la lotta per il Titolo Mondiale tra Quartararo e Bagnaia continua...

Meno tre: mancano solo tre appuntamenti prima che il Mondiale di MotoGP 2021 abbia termine e, dopo lo scorso Gran Premio degli Stati Uniti, il francese Fabio Quartararo è ancora ampiamente in vantaggio sul nostro Francesco Bagnaia. Ad Austin il pilota della Yamaha è riuscito a tenersi dietro la prima guida del team Ducati, portandosi a 52 punti di distacco e limitando i danni nei confronti di un Marc Marquez tornato in vetta dopo la vittoria al Sachsenring.

Il Campionato, ovviamente, è ancora aperto ma il tempo scarseggia: per “Pecco” serve un miracolo per riuscire a ricucire lo strappo e se riuscirà nell’impresa lo scopriremo vivendo il prossimo fine settimana di gara che coincide con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, seconda tappa a Misano che rappresenterà, tra l’altro, anche l’ultima in pista per Valentino Rossi. Qua sotto gli orari, trasmessi in diretta dalla piattaforma Sky Sport MotoGP e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA

Venerdì 22 ottobre

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 23 ottobre

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

20:15 – Sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 24 ottobre

11:00 Moto3 Gara (dalle 17:05 su TV8)

12:20 Moto2 Gara (dalle 18:25 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 20:00 su TV8)