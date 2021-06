Orari MotoGP 2021, GP di Germania al Sachsenring su Sky, TV8 e DAZN

Questo weekend il Motomondiale riprende la propria corsa con il Gran Premio di Germania, al via sul classicissimo circuito del Sachsenring

Dalla Catalogna alla Germania, in questo fine settimana il Mondiale di MotoGP 2021 tornerà a rendere felici i propri appassionati con il prossimo appuntamento previsto dal calendario iridato. Il Gran Premio che prenderà vita sarà, appunto, quello della regione tedesca della Sassonia, terra di conquista indiscussa dal 2013 dello spagnolo Marc Marquez che, quest’anno, sta cercando di riprendersi dopo una difficilissima stagione 2020 di stop causata dalla frattura dell’omero del braccio destro in quel di Jerez.

Il capitano della Honda Repsol, quindi, potrà finalmente riscattarsi sulla propria “pista di casa” e mettere in cassaforte un buon risultato, insidiando magari i piani alti della Classifica Piloti attualmente capitanata dal francese Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha ufficiale in Catalogna ha rimediato esclusivamente un sesto posto sotto la bandiera a scacchi ma ha conservato la leadership nei confronti del trio Ducati formato da Zarco, Miller e Bagnaia – tutti a distanza ravvicinata e sempre pronti a cogliere l’attimo in caso di difficoltà da parte degli avversari.

In questa situazione proverà sicuramente a inserirsi il Campione del Mondo in carica Joan Mir, così come il vincitore di Barcellona Miguel Oliveira, che proprio al Montmelò ha portato sul gradino più alto del podio la KTM realizzata dal reparto corse di Mattighofen. Chi riuscirà a spuntarla? Alla fine del weekend del GP di Germania sapremo il risultato finale, che verrà trasmesso per l’occasione in diretta sia dalla piattaforma Sky Sport che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA

Venerdì 18 giugno

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 19 giugno

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

Domenica 20 giugno

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara