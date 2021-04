Orari MotoGP 2021, GP Spagna a Jerez su Sky, TV8 e DAZN

Questo fine settimana il Campionato del Mondo di MotoGP 2021 fa tappa in Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera per il terzo appuntamento della stagione

Due su tre: il Mondiale di MotoGP 2021 è cominciato alla grande per il francese Fabio Quartararo, capace di centrare il gradino più alto del podio sia nel secondo appuntamento di Losail (il GP di Doha, in Qatar) che nel Gran Premio del Portogallo di due settimane fa, dove ha fatto piazza pulita della concorrenza mettendo in riga la Ducati del nostro Francesco Bagnaia ma anche la Suzuki del Campione del Mondo in carica Joan Mir.

In questo momento, quindi, la prima guida del team ufficiale Yamaha è in testa al Campionato con 61 punti, quindici in più proprio di Bagnaia e addirittura venti rispetto al compagno di squadra Maverick Vinales, vincitore dell’appuntamento inaugurale ma in grande difficoltà sul sali-scendi di Portimao. Dal Portogallo ora il Circus è pronto a spostarsi sul circuito di Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, dove nel 2020 sempre Quartararo aveva sorpreso tutti vincendo entrambe le gare previste allora dal calendario iridato.

Saprà ripetere la magia anche quest’anno? Anche a fronte di un Marc Marquez ritornato in sella proprio a Portimao due settimane fa e già capace di conquistare il settimo posto assoluto nonostante una condizione fisica del tutto precaria? Lo scopriremo molto presto nel weekend del 30 aprile – 2 maggio, che sarà trasmesso in diretta sia dalla piattaforma di Sky Sport che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA

Venerdì 30 aprile

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 1 maggio

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto2 Qualifiche

Domenica 2 maggio

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara