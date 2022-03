Orari MotoGP 2022, GP dell’Indonesia su Sky, TV8 e DAZN

Il prossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022 andrà in scena sul nuovissimo circuito di Mandalika, in Indonesia

La vittoria di Enea Bastianini nella tappa d’apertura del Mondiale di MotoGP 2022, il Gran Premio del Qatar, ha spianato la strada a un Campionato che si annuncia avvincente e pieno di colpi di scena. A distanza di due settimane, ora la massima serie motociclistica è pronta a tornare a far divertire i suoi appassionati, spostandosi su quel circuito di Mandalika che rappresenta una delle due new-entry per questa stagione.

La pista situata sull’Isola di Lombok ospiterà il GP dell’Indonesia, una tappa che metterà alla prova tutti i piloti su un layout pieno di cambi di elevazione e staccate al limite. Questo circuito è già stato inaugurato con una tre-giorni di test pre-Campionato, che ha messo in luce la presenza di polvere su un asfalto che, se non gommato, può diventare molto scivoloso. Per gustarsi l’azione in pista, tuttavia, bisognerà mettere la sveglia: domenica 20 marzo, infatti, le gare saranno trasmesse la mattina in diretta dal canale Sky Sport MotoGP, mentre TV8 del digitale terrestre le recupererà solamente in serata.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELL’INDONESIA

Venerdì 18 marzo

03:50-04:35 Prove Libere 1

08:05-08:50 Prove Libere 2

Sabato 19 marzo

03:50-04:35 MotoGP FP3

05:35-06:15 Moto3 Qualifiche

06:30-07:10 Moto2 Qualifiche

07:25-07:55 MotoGP FP4

08:05-08:45 MotoGP Qualifiche

18:45 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 20 marzo

05:00 Moto3 Gara (in differita TV8 alle 20:15)

06:20 Moto2 Gara (in differita TV8 alle 21:15)

08:00 MotoGP Gara (in differita TV8 alle 23:15)