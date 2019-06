Orari MotoGP Assen 2019, il GP d’Olanda in chiaro su TV8 e Sky Sport MotoGP

La MotoGP 2019 approda nella Cattedrale del Motociclismo ad Assen, in Olanda: ecco gli orari di prove, qualifiche e gare in chiaro per tutti su Tv8 e con gli approfondimenti su Sky Sport MotoGP HD al 208 di Sky

Nuovo appuntamento per la MotoGP 2019 per il Gran Premio d’Olanda, ad Assen, che sarà visibile in chiaro per tutti gli appassionati sul canale TV8 e sul 208 di Sky. Dopo la disastrosa manovra di Jorge Lorenzo al Montmelò, il campionato del mondo sta decisamente scivolando nelle salde mani di Marc Marquez, che porterebbe così ad 8 il numero di titoli conquistati, sei dei quali in MotoGP. Triste a dirsi (per lo spettacolo) quando mancano più della metà delle gare, ma il fuoriclasse di Cervera ha già messo in chiaro la propria superiorità e quella della Honda, perlomeno quando è lui a guidarla.

Agli altri, Ducati inclusa, non resta che rincorrere. Una situazione che sta creando non pochi malumori nel box più accordato del paddock, quello che ospita Andrea Dovizioso (primo contendente al titolo) e Danilo Petrucci, al suo terzo podio consecutivo. A questo punto a Borgo Panigale cominceranno a parlare con Marc e, nel mentre, a mettere sotto contratto il fratello Alex con Pramac. Ma non basta cambiare box per trovare un’aria più leggera: i piloti della Yamaha ufficiale sono in crisi, quelli del team clienti vanno forte ma non sviluppano. E, se i giapponesi non porteranno una moto del tutto nuova ai test di Brno, Valentino potrebbe anche lasciare.

Tra le potenze più accreditate del campionato c’è poi la Suzuki con due ottimi piloti di cui uno, Alex Rins, è già in grado di lottare per la vittoria. La costanza di Marquez però è un miraggio anche per la squadra di Davide Brivio, la quale non può nemmeno fare affidamento su di un team satellite.

La buona notizia? Ce ne sono due. La prima è che lo spettacolo, ad Assen, non manca mai: il tracciato ben si adatta alle caratteristiche della Yamaha che potrà così avvicinarsi al livello delle rivali per la lotta al podio, almeno per un weekend. L’altra è che la gara è in chiaro su TV8, al canale 8 del digitale terrestre, per tutti. A questa si somma la consueta programmazione Sky, che racconterà come sempre lo spettacolo, i dietro le quinte e gli approfondimenti sul Gran Premio d’Olanda della MotoGP 2019. Ecco quindi gli orari per vedere il GP di Assen, in Olanda.

Orari MotoGP Assen 2019, diretta su TV8 e Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 28 giugno 2019 – Gran Premio d’Olanda, Assen, in diretta Sky

09:00 Moto3 P. Libere 1:GP d’Olanda, Assen

09:55 MotoGP P. Libere 1: d’Olanda, Assen

10:55 Moto2 P. Libere 1: GP d’Olanda, Assen

13:10 Moto3 P. Libere 2: GP d’Olanda, Assen

14:05 MotoGP P. Libere 2: GP d’Olanda, Assen

15:05 Moto2 P. Libere 2: GP d’Olanda, Assen

Sabato 29 giugno 2019 – Gran Premio d’Olanda, Assen, in diretta Sky

09:00 Moto3 P. Libere 3: GP d’Olanda, Assen

09:55 MotoGP P. Libere 3: GP d’Olanda, Assen

10:55 Moto2 P. Libere 3: GP d’Olanda, Assen

12:35 Moto3 Qualifiche: GP d’Olanda, Assen (Live su TV8)

13:30 MotoGP P. Libere 4: GP d’Olanda, Assen

14:10 MotoGP Qualifiche: GP d’Olanda, Assen (Live su TV8)

15:05 Moto2 Qualifiche: GP d’Olanda, Assen (Live su TV8)

Domenica 30 giugno 2019 – Gran Premio d’Olanda, Assen, in diretta Sky e TV8

08:40 Warm Up

10:30 Paddock Live

11:00 Moto3 Gara: GP Olanda (Live su TV8)

12:20 Moto2 Gara: GP Olanda (Live su TV8)

14:00 MotoGP Gara: GP Olanda (Live su TV8)