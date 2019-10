WRC GRAN BRETAGNA GIORNATA 2: CITROËN SUL PODIO CON OGIER-INGRASSIA

Esapekka Lappi e Janne Ferm, tornati in gara oggi, hanno accumulato chilometri con la C3 WRC in queste condizioni di aderenza uniche.

Dopo la prima giornata di gara passata negli avamposti, e sempre determinati a puntare alla vittoria, oggi Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno ceduto una manciata di secondi al termine di una lotta mozzafiato, ma conservano il terzo posto a 17’’3 dal primo e 6’’3 dal secondo.

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno attaccato senza sosta su queste Speciali così impegnative, e hanno concluso in mattinata al secondo posto, a 3’’4, sempre puntando al podio. Lo dimostra il loro 3° tempo nella PS 12 di Myherin (22,91 km), a solo un decimo dal leader. Ma gli sforzi dei sei volte campioni del mondo non sono stati totalmente ripagati, e hanno dovuto cedere qualche secondo, arrivando comunque al parco assistenza a fine giornata al terzo posto, a 17’’3 dal primo e a soli 6’’3 dal secondo. L’intenzione è comunque quella di continuare a mantenere la pressione nella giornata di domani e provare a rimontare, viste le distanze molto ridotte e la possibilità concreta di colpi di scena.

Ripartiti oggi nel Rally 2 dopo la disavventura di ieri, Esapekka Lappi e Janne Ferm si sono concentrati per riprendere fin da subito i loro riferimenti, trovando rapidamente un ritmo in linea con il loro livello di competitività. Lo dimostrano il 2°e 4° tempo siglati rispettivamente nelle PS 13 e 15, a ulteriore conferma che avrebbero potuto dire la loro per un posto d’onore. Hanno comunque immagazzinato esperienza per il futuro.

La giornata finale di domenica vedrà i concorrenti impegnati su soli 38,42 chilometri cronometrati, in cinque PS molto corte (10,41 km la più lunga), con un livello di grip sempre incerto, anche a causa delle piogge incessanti previste per la notte…

Esapekka Lappi, Pilota del Citroën Total WRT afferma:

«La nostra giornata è stata accettabile, e per me è stato interessante sperimentare la partenza per primo su tracciati fangosi. A volte è un vantaggio in termini di aderenza, altre volte è decisamente un handicap, con una serie di pozzanghere su cui passavo per primo. Comunque è stato istruttivo. »

CLASSIFICA GIORNO 2