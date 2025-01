Arval, dalle city car ai SUV: come trovare l’auto perfetta da noleggiare

Arval si distingue nel panorama della mobilità come un partner affidabile, dedicato a semplificare la vita dei propri clienti. L’azienda si impegna a offrire soluzioni personalizzate, che rispondono in modo efficace alle esigenze di mobilità di privati e aziende.

La missione principale dell’azienda è chiara: migliorare la vita delle persone offrendo soluzioni di mobilità flessibili, sostenibili e su misura, per ogni tipo di esigenza. In questo articolo, vedremo nel dettaglio le diverse sfaccettature dell’offerta Arval, mettendo in luce i concetti fondamentali che la contraddistinguono: la flessibilità, la sostenibilità e la vasta gamma di servizi, tutti elementi che concorrono a creare un’esperienza di mobilità senza pari.

Noleggio a lungo termine: la scelta senza pensieri

Il noleggio a lungo termine Arval è una soluzione di mobilità ideale per chi desidera un’auto sempre nuova senza gli oneri e le preoccupazioni legate alla proprietà. Questo servizio si basa su un contratto che prevede il pagamento di un canone mensile fisso, offrendo in cambio l’utilizzo di un veicolo per un periodo di tempo e un chilometraggio definiti in base alle reali necessità del cliente.

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine è la semplicità e la prevedibilità delle spese: il canone mensile include infatti numerosi servizi che altrimenti comporterebbero costi aggiuntivi e gestione separata.

La durata dei contratti di noleggio a lungo termine è flessibile e personalizzabile, con opzioni che variano generalmente da 25 a 60 mesi. Tale flessibilità consente di adattare il contratto alle specifiche esigenze del cliente, sia esso un privato, un libero professionista o una piccola e media impresa.

Il canone mensile del noleggio a lungo termine di Arval include una vasta gamma di servizi, eliminando molte delle preoccupazioni legate alla gestione di un’auto. Tra i servizi inclusi troviamo la manutenzione ordinaria e straordinaria, che garantisce il corretto funzionamento del veicolo.

È inoltre inclusa la copertura assicurativa RCA, unitamente alla copertura per incendio, furto e danni ulteriori. A ciò si aggiunge il soccorso stradale h24, che assicura assistenza in caso di guasti o imprevisti.

Un aspetto rilevante del noleggio a lungo termine per le aziende è la chiarezza e la trasparenza fiscale. I costi del noleggio sono deducibili e l’IVA è detraibile. Arval offre inoltre un servizio di consulenza per chiarire ogni dubbio in materia fiscale, rendendo la gestione amministrativa più semplice e agevole.

Al termine del contratto, il cliente ha diverse opzioni: può scegliere di continuare a guidare l’auto, cambiarla con un modello nuovo o restituirla. In caso di volontà di passare ad un nuovo veicolo, Arval offre anche un servizio di ritiro dell’usato, semplificando ulteriormente il processo di sostituzione dell’auto.

Arval Flex: la flessibilità al tuo servizio

Arval Flex si propone come la soluzione ideale per chi cerca la massima flessibilità nel noleggio auto, offrendo un servizio a breve termine con contratti a partire da solo un mese. Questa opzione è pensata per coloro che non vogliono vincolarsi a contratti di lunga durata e preferiscono avere la libertà di adattare la propria mobilità alle esigenze del momento.

Uno dei punti di forza di Arval Flex è proprio la flessibilità, che si traduce nella possibilità di cambiare auto anche dopo un solo mese. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per chi ha necessità di mobilità che cambiano frequentemente, come nel caso di nuove esigenze familiari, cambiamenti lavorativi o viaggi inaspettati.

Con Arval Flex, si può scegliere un’auto diversa ogni mese, restituendo la precedente senza preavviso e senza costi aggiuntivi, avendo la possibilità di riprendere una nuova auto ogni volta che serve.

Un altro aspetto interessante è che i contratti Arval Flex non prevedono nessun anticipo. Ciò rende il servizio ancora più accessibile, eliminando un ostacolo finanziario iniziale spesso presente in altre forme di noleggio.

Inoltre, Arval Flex offre una vasta gamma di categorie di veicoli, che comprendono sia auto che veicoli commerciali, per soddisfare tutte le esigenze di mobilità.

Per dare un’idea dei costi, ad esempio, una city car con Arval Flex può essere disponibile a partire da 510 euro al mese. È importante notare che, pur essendo un noleggio mensile, Arval Flex offre la comodità di avere sempre pneumatici quattro stagioni inclusi nel canone, eliminando la necessità di preoccuparsi del cambio gomme stagionale. Arval Flex è disponibile sia per privati che per aziende e partite IVA.

Arval Re-Lease: l’usato di qualità a portata di mano

Arval Re-Lease rappresenta un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di veicoli usati di qualità, offrendo una selezione di auto provenienti dalla flotta Arval, sottoposte a rigorosi controlli e messe a disposizione a condizioni vantaggiose.

Tale soluzione si rivolge a chi desidera un’auto affidabile con un risparmio fino al 20% rispetto al veicolo nuovo equivalente. I veicoli Arval Re-Lease hanno meno di cinque anni e vengono selezionati attraverso un accurato processo di controllo, ispezionati, revisionati e rigenerati per garantire la massima qualità e sicurezza.

L’attenzione ai dettagli assicura che ogni auto sia in ottime condizioni, pronta per affrontare la strada con la stessa affidabilità di un veicolo nuovo. Inoltre, tutti i veicoli Arval Re-Lease sono forniti di pneumatici quattro stagioni, per affrontare ogni condizione meteorologica senza preoccupazioni.

Un aspetto fondamentale di questo servizio è la possibilità di acquistare veicoli usati tramite i partner certificati Arval. Ciò significa che le vetture non sono vendute direttamente da Arval, ma da partner come Tomasi Auto e Arielcar, che determinano il prezzo in autonomia.

Questa modalità di vendita garantisce una maggiore trasparenza e sicurezza nell’acquisto, offrendo al cliente la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di marche e modelli. Per i clienti Arval o i Driver Arval, alla scadenza del contratto di noleggio, c’è anche la possibilità di acquistare il veicolo che si è guidato a delle condizioni riservate.

Mobilità sostenibile: un impegno concreto

Arval si impegna attivamente nella promozione della mobilità sostenibile, riconoscendo l’importanza di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. L’azienda offre una vasta gamma di veicoli elettrificati, inclusi modelli full electric, full hybrid e plug-in hybrid, per permettere ai propri clienti di scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze e contribuire alla transizione energetica. Per le aziende, Arval propone anche soluzioni di car sharing e e-bike sharing.

La società ha istituito l’Arval Mobility Observatory, un centro studi dedicato alla ricerca e allo sviluppo della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Svolge un ruolo importante nella promozione di studi e ricerche, contribuendo a una maggiore comprensione delle dinamiche della mobilità e all’individuazione di soluzioni innovative e sostenibili.

L’impegno di Arval per la sostenibilità è stato riconosciuto attraverso numerosi premi e certificazioni. Ha ottenuto la medaglia di platino EcoVadis, posizionandosi nell’1% delle migliori compagnie valutate per la propria strategia di sostenibilità. Ha anche ricevuto la certificazione ISO 14001:2015, che attesta lo standard di gestione ambientale dell’azienda, e quella ISO 39001:2012 relativa al Sistema di gestione per la Sicurezza Stradale.

Arval è anche impegnata nella tutela della biodiversità attraverso iniziative come 1 ELECTRIFIED VEHICLE = 1 TREE. L’azienda installa anche impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nelle proprie sedi, dimostrando un impegno concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale.

Infine, la strategia di sostenibilità di Arval Italia si basa su quattro pilastri: Economy, People, Community e Environment, e 12 impegni in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

Arval: un partner affidabile e duraturo

Arval si configura come un partner affidabile e duraturo nel settore della mobilità, forte di una solida appartenenza al gruppo bancario BNP Paribas. Vanta 30 anni di esperienza nel settore, con una presenza internazionale in 29 paesi.

La qualità dei servizi offerti da Arval è attestata da diverse certificazioni ottenute dall’azienda. In particolare, Arval ha conseguito le certificazioni ISO 9001, che attesta la qualità dei processi aziendali, ISO 14001, relativa al sistema di gestione ambientale, ISO 45001, per la salute e sicurezza sul lavoro, ISO 39001, concernente il sistema di gestione per la sicurezza stradale, e ISO 37001, che riguarda la gestione anticorruzione.

È un’azienda che investe nella tecnologia, offrendo un ecosistema digitale per facilitare l’interazione tra driver, gestori di flotta, partner e team dedicati. La piattaforma digitale My Arval è uno strumento messo a disposizione di Fleet Manager, Driver e Clienti Privati per gestire il noleggio a lungo termine comodamente da smartphone e PC.

Infi9ne, ha sviluppato una rete di Arval Store presenti in diverse città italiane. Questi punti vendita offrono un’esperienza diretta e personalizzata ai clienti, consentendo di scoprire le offerte di noleggio e trovare la soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze.