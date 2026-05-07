Noleggio auto sempre più scelto dagli italiani: perché può essere una soluzione intelligente nel 2026

Comprare un’auto nuova oggi non è più l’unica strada possibile. Sempre più italiani scelgono infatti il noleggio a lungo termine, una formula che sta cambiando il modo di vivere l’automobile e che nel 2025 ha raggiunto numeri record. Secondo il nuovo Rapporto di ANIASA, in Italia circolano ormai oltre 1,5 milioni di veicoli a noleggio e più di un’auto nuova su tre viene immatricolata proprio da società del settore.

Dietro questa crescita non ci sono solo aziende e professionisti: aumentano infatti anche i privati che preferiscono avere un’auto senza affrontare costi imprevisti, svalutazione e problemi legati alla rivendita. Una tendenza che potrebbe influenzare sempre di più anche le scelte degli automobilisti nei prossimi anni, soprattutto in un mercato dove prezzi, alimentazioni e normative cambiano rapidamente.

Perché il noleggio piace sempre di più agli italiani

Il noleggio a lungo termine sta conquistando molti automobilisti perché consente di avere un’auto nuova pagando un canone mensile che include spesso assicurazione, manutenzione, bollo, assistenza stradale e in alcuni casi persino il cambio pneumatici. In pratica, si evitano molte delle spese impreviste che oggi possono rendere molto costosa la gestione di un’auto di proprietà.

Secondo il rapporto di ANIASA, i clienti privati continuano a crescere e i contratti durano sempre più a lungo, spesso oltre i 36 mesi. Questo significa che molte famiglie preferiscono cambiare auto con maggiore frequenza, guidando modelli più recenti, sicuri e tecnologici senza dover affrontare il problema della rivendita dell’usato.

Per chi percorre molti chilometri ogni anno o vuole tenere sotto controllo le spese, il noleggio può diventare una soluzione interessante soprattutto in un periodo in cui i prezzi delle auto nuove restano elevati. Inoltre, con l’arrivo di numerosi nuovi marchi sul mercato, compresi quelli cinesi, il noleggio consente anche di testare modelli e tecnologie differenti senza legarsi troppo a lungo a una scelta definitiva.

Prima di firmare un contratto, però, è fondamentale leggere bene tutte le condizioni: chilometraggio incluso, eventuali penali, coperture assicurative e costi extra per usura o danni possono fare una grande differenza nel costo finale.

Diesel in calo, elettrico in crescita: cosa conviene davvero oggi

Il rapporto evidenzia anche un forte cambiamento nelle alimentazioni. Il diesel continua a perdere terreno, mentre auto elettriche e ibride plug-in rappresentano ormai il 20% delle nuove immatricolazioni nel noleggio. Una crescita legata anche alla volontà di molti automobilisti di ridurre consumi ed emissioni, pur mantenendo costi di gestione prevedibili.

Ma quale motorizzazione scegliere oggi? La risposta dipende molto dall’utilizzo reale dell’auto. Chi usa il veicolo prevalentemente in città, percorre pochi chilometri al giorno e dispone di un garage o di una colonnina vicina può iniziare a valutare seriamente un’elettrica. In questo caso il noleggio può essere ideale per provare questa tecnologia senza esporsi al rischio della svalutazione futura.

Chi invece viaggia spesso in autostrada o percorre lunghe distanze potrebbe trovare ancora più conveniente un’ibrida o una benzina moderna, soprattutto considerando che in molte aree italiane la rete di ricarica resta ancora insufficiente. Anche il diesel, nonostante il calo delle immatricolazioni, continua ad avere senso per chi macina tantissimi chilometri ogni anno.

Un altro consiglio utile riguarda il valore futuro dell’auto. Oggi il mercato cambia molto rapidamente e alcuni modelli rischiano di svalutarsi più velocemente rispetto al passato. Per questo motivo molti automobilisti preferiscono formule che permettono di cambiare vettura ogni pochi anni, evitando il rischio di ritrovarsi con un’auto difficile da rivendere.

I consigli utili prima di scegliere la prossima auto

In un mercato così incerto, la scelta migliore non è sempre quella apparentemente più economica. Prima di acquistare o noleggiare un’auto è utile fare un piccolo calcolo realistico dei costi annuali: carburante, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, bollo e possibile svalutazione.

Molti automobilisti si concentrano infatti solo sulla rata o sul prezzo d’acquisto iniziale, sottovalutando il peso delle spese successive. In alcuni casi, un’auto leggermente più costosa ma più efficiente nei consumi può diventare più conveniente nel medio periodo.

Attenzione anche alle nuove normative ambientali. Diverse città italiane stanno progressivamente introducendo limitazioni alla circolazione per i veicoli più vecchi e inquinanti. Chi acquista oggi dovrebbe quindi pensare non solo alle esigenze attuali, ma anche a quelle dei prossimi 4 o 5 anni.

Un altro aspetto importante riguarda la sicurezza e la tecnologia di bordo. Le auto più recenti offrono sistemi avanzati di assistenza alla guida, consumi più contenuti e maggiore comfort nei viaggi lunghi. Scegliere un modello moderno può quindi migliorare non solo l’esperienza di guida, ma anche la sicurezza quotidiana della famiglia.

Il presidente di ANIASA, Italo Folonari, ha ricordato che il noleggio contribuisce a rinnovare più rapidamente il parco auto italiano, oggi tra i più vecchi d’Europa. “La mobilità a noleggio è ormai un trend strutturale che favorisce il rinnovo del parco circolante e la riduzione delle emissioni”, ha spiegato Italo Folonari.

Per molti automobilisti il 2026 potrebbe quindi essere il momento giusto per fermarsi a valutare con attenzione le alternative disponibili. Acquisto tradizionale, finanziamento, leasing o noleggio non sono soluzioni identiche: ognuna presenta vantaggi e limiti diversi. Informarsi bene oggi può aiutare a evitare errori costosi domani e scegliere l’auto più adatta al proprio stile di vita, alle proprie abitudini e al proprio budget reale.