Parola di NCC: ecco le 5 auto di lusso per costruire un’immagine di prestigio

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, recita un saggio proverbio popolare, che nel mondo del marketing potrebbe essere trasformato in “Dimmi cosa scegli e ti dirò chi sei”. Tutto ciò che contribuisce alla costruzione dell’immagine di un brand, infatti, serve a definirlo, a diventare il suo biglietto da visita. E il professionista che vuole trasmettere professionalità, affidabilità e attenzione ai dettagli ovunque vada, non deve sottovalutare il potere comunicativo delle automobili che usa per partecipare ad eventi formali o mondani.

Dal grande valore estetico, le auto di lusso sono espressione immediata del prestigio di una persona o di un’azienda. I marchi di lusso e i modelli di alta gamma contribuiscono, infatti, a rafforzare la reputazione, soprattutto in quei contesti che prevedono trasferimenti aeroportuali, partecipazione a meeting aziendali, ad eventi esclusivi o soggiorni in hotel a cinque stelle.

L’importanza di scegliere auto luxury la conosce bene l’azienda NCC Milano Limo Service, il miglior partner di noleggio con conducente 24h che si estende da Milano all’intero territorio nazionale e internazionale. Grazie alla loro esperienza e collaborazione, di seguito verranno presentate le vetture di lusso più performanti e maggiormente adatte a comunicare il prestigio di cui aziende, agenzie di eventi, VIP, privati, ambasciate e delegazioni diplomatiche hanno bisogno.

Nella ricca flotta di auto, van, sprinter, minibus, tra auto elettriche, auto blindate di nccmilano.com, guidate dagli autisti altamente qualificati, figurano dei modelli che, più altri, riescono a trasformare la sicurezza, la raffinatezza e l’affidabilità in una scelta di prestigio.

“Ogni viaggio diventa un’esperienza d’eccellenza – ricorda NCC Milano – dove puntualità, eleganza e privacy sono garantiti”.

Tra comfort e qualità dell’esperienza: 5 auto di lusso da noleggiare con un NCC

Le auto luxury di cui si dotano i servizi NCC di alto livello sono progettate per massimizzare il comfort dei passeggeri grazie ai sedili ergonomici, alla climatizzazione avanzata, all’insonorizzazione superiore ed ai sistemi tecnologici che rendono il tragitto piacevole e rilassante. Tutti aspetti particolarmente importanti per i clienti business, manager o VIP che spesso utilizzano il tempo in auto per lavorare, telefonare o prepararsi a un incontro. Ma soprattutto sono importanti per coloro che cercano dal veicolo con cui viaggiano un fidato compagno che trasmetta un’immagine di prestigio o accresca quella già conquistata.

Per soddisfare le diverse esigenze della clientela, NCC Milano ha costruito la sua reputazione anche grazie alla flotta composta da vetture luxury diverse tra loro. Ogni modello specifico consente di adattare il servizio al profilo del cliente e al tipo di viaggio, nonché di creare un’esperienza lussuosa su strada.

Ecco la classifica delle 5 auto di lusso secondo NCC Milano.

Mercedes-Benz Classe E

Chi cerca eleganza, tecnologia e comfort dall’auto su cui viaggia, sceglie la Mercedes-Benz Classe E. Molto apprezzata dalla clientela business e VIP, è uno dei riferimenti nel segmento delle berline di lusso mondiali. Le linee pulite e sofisticate trasmettono professionalità e autorevolezza, l’abitacolo offre un’esperienza di viaggio rilassante e tecnologicamente avanzata, rendendola perfetta per transfer da aeroporti e meeting aziendali. Appena entrato, il cliente percepisce subito l’elevata sicurezza, merito anche dei sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che garantiscono a passeggeri e conducente viaggi rilassati e affidabili.

Mercedes Classe V Maybach

La Mercedes-Benz V-Class Maybach rappresenta una delle soluzioni più apprezzate nel trasporto VIP internazionale (manager, personalità istituzionali, delegazioni ufficiali e famiglie esigenti). Una suite mobile scelta dai clienti che desiderano il massimo spazio e comfort durante gli spostamenti, la Maybach vince sul fronte dell’abitabilità poiché, a differenza delle berline, ha un abitacolo ampio con sedili indipendenti, anche girevoli, dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. Le configurazioni VIP includono tavolini estraibili, illuminazione ambientale, tetto panoramico e sistemi audio di alta gamma.

Mercedes V Class Luxury

Per ottenere eleganza, comfort e funzionalità, la scelta dell’auto NCC deve ricadere sulla Mercedes V Class Luxury. Un van di fascia alta con un abitacolo progettato come un vero salotto su ruote, con sedili in pelle reclinabili e riscaldabili, spazio centrale e tavolini, illuminazione LED ambientale e sistemi di intrattenimento di alta qualità, che trasformano il viaggio in un momento di relax in cui lo spazio si adatta alle esigenze dei passeggeri.

Range Rover Sport P460e Autobiography

La Range Rover Sport nella versione P460e Autobiography rappresenta il lato più dinamico e iconico del lusso automobilistico. Scelto da chi si aspetta l’eleganza su strada, questo SUV ibrido plug-in ha un allestimento esclusivo, dal design imponente e dalle linee minimaliste tipiche del marchio Range Rover. I servizi NCC luxury inseriscono questa vettura nella loro flotta per soddisfare i clienti che desiderano un mezzo distintivo e dal grande impatto visivo.

Gli interni Autobiography sono rifiniti con pelle pregiata, inserti in legno e dettagli artigianali, ma le dotazioni più sofisticate proseguono con i sedili riscaldati e ventilati, con la climatizzazione multi-zona e i sistemi di intrattenimento di ultima generazione.

Mercedes Maybach S 600 Guard

La Mercedes-Maybach S 600 Guard rappresenta l’apice del trasporto di lusso e sicurezza. È una limousine blindata pensata per capi di Stato, dirigenti di multinazionali, celebrità e personalità che richiedono il massimo livello di protezione. Una vettura che combina blindatura di livello balistico con un ambiente interno che richiama quello di un jet privato, progettata soprattutto per garantire il comfort dei passeggeri posteriori all’interno di un ambiente silenzioso e raffinato.