3° RADUNO RANGE ROVER VELAR

RANGE ROVER VELAR OWNER ITALIA con la collaborazione dei Lions Club Campobasso, organizza una raccolta fondi durante l'annuale raduno aperto a tutti i possessori di Range Rover Velar.

Un fine settimana durante il quale lo spirito di noi “VELARISTI” si incontra e confronta con un altro gruppo associativo unendo le energie per una causa comune: dare il proprio contributo per la ripartenza di una comunità dopo una tragedia così grave.

Dopo il primo a Cortina, Malga Giau ed un secondo in Val Gardena della durata di due giorni, per il terzo raduno é stato spontaneo chiedere la partnership del Lion Club di Campobasso per creare una raccolta fondi pro Amatrice.

PROGRAMMA

Venerdì 22 maggio 2020

17:00 – Ritrovo ed aperitivo

20:00 – Cena presso Ristorante La Conca (Amatrice)

Sabato 23 maggio 2020

10:00 – Visita al Museo Configno (frazione di Amatrice)

13:00 – Pranzo presso Ristorante La Campagnola (Amatrice)

15:30 – Visita all’Oasi Orie Terme (frazione di Amatrice)

18:00 – Aperitivo e incontro con i partecipanti che arrivano il sabato

20:00 – Cena presso Ristorante Da Giovannino (Amatrice) dove sarannno presenti delegazioni dei Lions Club di Campobasso e Rieti

Domenica 24 maggio 2020

10:00 – Visita Città di Amatrice

13:00 – Pranzo presso Agriturismo Amatrice e relax nel loro parco, saluti di rito e partenza verso casa.

Per informazioni ed iscrizioni: tabaccheria.esp@libero.it