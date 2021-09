DD Dolomites: Autumn Drive 2021

DD Dolomites è un tour per gli appassionati di guida di auto sportive e berline sportive. Il drive DD Dolomiti Autunno 2021 ti propone un weekend di guida in una delle mete più ambite d'Italia.

Venerdì pomeriggio le nostre guide turistiche vi incontreranno presso l’Hotel in Val Gardena.

La base della nostra escursione sarà l’accogliente e moderno Smart Hotel Saslong, dove trascorreremo entrambe le notti. La quota del tour include entrambe le notti in hotel più colazione e cena.

A partire da sabato mattina, esploreremo le bellissime strade tortuose attraverso il paesaggio mozzafiato delle Dolomiti. Questo è il periodo dell’anno perfetto per un tour come questo con tempo soleggiato e temperature piacevoli al di fuori dell’alta stagione turistica.

Per tutti e tre i giorni offriamo un programma di guida per i conducenti che amano le curve ea anche per quelli che preferiscono affrontarle più facilmente. Una delle nostre guide turistiche ti sarà sempre vicino e disponibile in caso di necessità.

