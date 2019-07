L'evento è in programma mercoledì 10 luglio presso gli spazi di Motosplash, in via Gardone 22 a Milano

Mercoledì 10 luglio, l’associazione Ciapa la Moto presso gli spazi di Motosplash, in via Gardone 22 a Milano organizza una certa in onore dello storico marchio F.B Mondial raccontandone la storia e presentando la Sport Classic, meglio conosciuta come Pagani 1948.

Il mito di F.B Mondial rivive da Ciapa la Moto

Lo storico marchio Italiano, ad oggi l’unico al mondo ancora di proprietà della famiglia che lo fondò, è tornato sul mercato da ormai quattro anni affermandosi come uno dei migliori in grado di fornire modelli di piccola cilindrata degni di nota, così come ha sempre fatto nella storia. Ma questo sarà spiegato approfonditamente da Luca delli Carri che, insieme a Massimo Clarke che farà da moderatore, Pier Luigi Boselli (figlio di uno dei fondatori) e a Cesare Galli (l’imprenditore che si è occupato di riportare in vita F.B Mondial) durante il nostro evento. Non potranno mancare ospiti d’eccezione: Giorgio Pagani (figlio di Nello Pagani primo pilota italiano a vincere un mondiale di motociclismo nel 1949 e proprio in sella a una F.B Mondial), Carlo Ubbiali campione con la F.B Mondial 125 nel 1951, Emilio Ostorero ex-pilota Mondial e pluri-campione Italiano di Motocross, Tonelli vecchio meccanico del reparto corse e un rappresentante del Club dedicato a Pagani di Milano.

Oltre a tutti questi personaggi che si impegneranno a raccontare la storia del marchio dal 1948 ad oggi sarà possibile avere un primo assaggio della F.B Mondial Sport Classic che sarà posizionata sul simulatore di guida di Moto Trainer e fare delle foto in sella in uno spazio che sarà appositamente dedicato.