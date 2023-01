15° Raduno ufficiale – Domenica 26 Marzo 2023 – Brescia

Ciao a tutti, ci troveremo alle 10,00 puntuali presso il museo Mille Miglia a Sant'Eufemia (BS) in viale della Bornata 123

Entreremo per le 10,30 ed il costo sarà di 8 euro, la visita libera durerà circa un’ora, quando usciremo ci dirigeremo presso l’agriturismo La Ruer Verda per pranzare a prezzo fisso.

Entrambe le posizioni dovranno essere memorizzate nel vostro navigatore per essere autonomi nel raggiungerli

L’agriturismo ha anche a disposizione 2 camere nel caso per chi volesse arrivare al Sabato

Non saranno più ammesse CIVIC se non di utenti appartenenti al nostro club che avranno confermato personalmente qua dopo essersi presentati e postato le foto dell’auto come da regolamento.

Date conferma al più presto inviando 15 euro di anticipo per l’agriturismo all’IBAN IT88F0100503246100082367436 di Manuela Abrami specificando la causale e per qualsiasi problema di intolleranze alimentari contattate direttamente Valter F. , ultima data per confermare Domenica 19 Marzo.

