Parma elettrica 2020

Parma elettrica ha l'obiettivo di riunire diversi proprietari di auto elettriche in una giornata pensata per dare la possibilità ai cittadini di Parma e ai presenti di poter vedere da vicino diversi modelli di auto elettriche presenti sul mercato, comprese le ultime novità grazie alla presenza di alcune concessionarie, e soprattutto di poter domandare quesiti e curiosità direttamente a chi l'auto elettrica la guida tutti i giorni.

Una preziosa occasione per fare chiarezza su un tema ancora troppo poco conosciuto, eppure di notevole importanza per l’ambiente. L’evento è organizzato da Gabriele Masullo di Team Delphinium.

Dove

Parma, dal punto di ritrovo ci dirigeremo nel centro storico, dove l’evento avrà luogo tra le vie, i parchi e i monumenti più belli della Capitale italiana della Cultura 2020.

Quando

Domenica 22 marzo

Dalle ore 11.00 alle ore 14.30/15.00 circa.

In attesa di conferma per le vicende legate al Corona-virus. Sui canali social tutti gli aggiornamenti.

Programma

L’evento inizierà con il ritrovo dei partecipanti (privati, concessionarie, polizia municipale e rappresentanti del Comune di Parma) nei pressi del casello autostradale di Parma (A1) alle ore 11.00, per permettere anche a coloro i quali abitassero più lontano di raggiungerci senza fatica. Il luogo preciso sarà scelto tra quelli individuati in base al numero degli iscritti.

Alle ore 11.30 è prevista la partenza del gruppo verso il centro città, dove seguiremo il percorso indicato nella mappa che segue.

All’interno del Parco Ducale sosteremo davanti al Palazzo Ducale per una foto di gruppo.

Proseguiremo poi fino ad entrare nel Parco della Cittadella dove sosteremo con le nostre auto per conoscerci meglio e prendere un aperitivo all’aperto.

Successivamente, verso le ore 13.45, ci dirigeremo in piazza Duomo.

Dopo aver scattato qualche foto, interagito con qualche curioso ed esserci salutati, ognuno sarà libero in base ai propri impegni e programmi di lasciare la piazza quando volesse. L’evento terminerà comunque alle ore 15.00.

Clicca qui per tutte le informazioni e l’iscrizione.