6° Raduno HONDA CIVIC – CLUB

6° Raduno ufficiale - domenica 21 Marzo 2021 - Sulzano (BS)

Ciao a tutti, ci troveremo Domenica 21 Marzo a Sulzano (BS) presso la “trattoria cacciatore” https://trattoriacacciatore.it per le 11,30, faremo 4 chiacchiere, qualche foto e poi si pranzerà…

Il menù sarà a prezzo fisso di 33 euro e di 15 per il menù bambini.

Date conferma al più presto, ci sono già diverse prenotazioni e se vi aggiungerete all’ultimo momento potrebbe essere troppo tardi…

Grazie

Volendo è anche possibile pernottare.

L’importante ora è confermare la propria presenza, poi se si potrà o meno per la situazione lo si vedrà più avanti come abbiamo fatto per il 4° ed 5° raduno.

MENU’

ANTIPASTI

Misti della casa con salumi, giardiniera e torta salata

PRIMI

Risotto alle erbe e formagella

Casoncelli con ripieno bresciano al burro spumeggiante e Fatulì (fatti a mano)

SECONDI

Scamoncino di Angus con riduzione al vino rosso accompagnato da patate al forno

DOLCE

Mousse al cioccolato con crumble salato

Acqua, vino della casa e caffè

33€ a cranio

MENU’ BAMBINI

Per i bambini è previsto un menù che comprende:

Prosciutto cotto con formagella

Pasta al pomodoro o bianca

Cotoletta e patatine

Coppetta di gelato

Acqua e 1 bibita a scelta

15€ a testolina