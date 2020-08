RADUNO NAZIONALE 2020 PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA

Anche quest'anno, nonostante le note difficoltà dovute alla pandemia di CoViD-19, il Club è riuscito a mantenere l'impegno di organizzare il Raduno Nazionale. L'appuntamento previsto per il Salento è slittato all'anno prossimo ma è stata trovata una meta alternativa con relativo spostamento di date. Pubblichiamo, quindi, di seguito il programma definitivo.

PROGRAMMA:

VENERDI 28 AGOSTO – PRERADUNO

POMERIGGIO

-arrivo a Tirrenia di Pisa presso Grand Hotel Golf Tirrenia;

-accredito partecipanti.

SERA

-ore 20,00 (circa): cena libera presso Ristorante Chichibio, raggiungiblie a piedi a 10 minuti dall’hotel.

SABATO 29 AGOSTO

MATTINA

-arrivo ulteriori partecipanti in hotel;

-ore 8,45: accredito partecipanti;

-ore 9,30: partenza per San Gimignano con tour panoramico lungo la costa tirrenica fino a Calafuria (percorso oggetto dell’ambientazione del film “Il sorpasso” di Dino Risi);

-ore 10,30: sosta a Lajatico con visita al Teatro del Silenzio ideato dal tenore Andrea Bocelli;

-ore 12,00: pranzo “a buffet servito” in spazio aperto nella campagna di San Gimignano.

POMERIGGIO

-ore 14,30: visita guidata alla Galérie Peugeot, unico museo Peugeot esistente al di fuori della Francia;

-ore 16,00: svolgimento concorso “Le Leonesse del Raduno” nel piazzale della Galérie;

-ore 17,30: ritorno in hotel per via alternativa rispetto all’andata.

SERA

-ore 20,30: cena in hotel;

-ore 22,00 (circa): riunione istituzionale e festeggiamenti con premiazioni concorso.

DOMENICA 30 AGOSTO

MATTINA

-ore 9:30 (circa): partenza dall’hotel per il centro di Pisa (Piazza dei Miracoli) con visita a Torre Pendente e Cattedrale;

-ore 12,30: pranzo presso Trattoria Spaghetteria Da Lastri.

POMERIGGIO

Saluti e rientro.