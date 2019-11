Jeep Compass 122, serie speciale che celebra la Juventus

La partnership tra Jeep e Juventus è ormai giunta all’ottava stagione, con i primi sette anni che si sono rivelati particolarmente proficui per entrambe. Le ultime sette stagione per la Juventus sono state ricche di soddisfazioni e di titoli: in 122 anni di storia, i trofei in casa Juventus non sono certamente mancati. Jeep e […]

La partnership tra Jeep e Juventus è ormai giunta all’ottava stagione, con i primi sette anni che si sono rivelati particolarmente proficui per entrambe. Le ultime sette stagione per la Juventus sono state ricche di soddisfazioni e di titoli: in 122 anni di storia, i trofei in casa Juventus non sono certamente mancati. Jeep e Juventus hanno conquistato insieme quindici titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana, con il record di titoli nazionali consecutivi e dell’esaltante accoppiata tra campionato e coppa nazionale, centrata per ben quattro volte di fila: un trionfo dal sapore 4×4.

Sono tanti i primati che Jeep Compass può vantare: lo scorso anno, Compass è stato il modello Jeep più venduto sia in Europa sia nell’intera regione EMEA, con oltre 78.000 unità vendute. Dalla sua introduzione nella gamma, in un solo anno le vendite del marchio sono cresciute del 48%. numeri e primati confermati anche nei primi 10 mesi del 2019.

Jeep ha sviluppato questa vettura speciale Compass in 122 esemplari, basati sull’allestimento Limited, il top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie, disponibile con livrea bianca a contrasto con il tetto nero “Gloss Black”. Tra i contenuti di serie, cerchi in lega da 18″, vetri oscurati, sedili posteriori reclinabili in modo frazionato, climatizzatore automatico bi-zona, quadro strumenti a colori TFT da 7″, sistema di infotainment UconnectTM 8.4 NAV, Apple CarPlay, che consente agli utenti iPhone di accedere ad Apple Maps, Messaggi, telefono e Apple Music tramite i comandi vocali di Siri, e Android AutoTM per un accesso facile e sicuro ad applicazioni come Google MapsTM e a Google Play MusicTM.

Acquistabile da novembre presso gli showroom Jeep in Italia, la Compass 122 sarà disponibile con le motorizzazioni Diesel 1.6 Multijet da 120 CV e 2.0 Multijet da 140 CV con cambio automatico e trazione integrale.

Chi acquisterà l’esclusiva serie limitata 122, avrà in omaggio 2 biglietti per assistere a una partita all’Allianz Stadium, una maglia da gara ufficiale e la possibilità di partecipare a un concorso che permetterà di viaggiare con la squadra per assistere a una partita in trasferta.