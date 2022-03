Jeep Compass 2022: debutta la versione entry-level Night Eagle

La versione di accesso alla gamma australiana di Jeep Compass prende il nome di Night Eagle e costa l'equivalente di circa 27.000 Euro

A fronte dell’ottimo successo commerciale riscosso negli ultimi tempi, la gamma della nuova Jeep Compass per il 2022 dà il benvenuto a una nuova versione che andrà a posizionarsi come entry-level per il mercato australiano. Al fianco degli allestimenti Limited, S-Limited e Trailhawk sarà quindi presto disponibile la “Night Eagle“, caratterizzata sostanzialmente da sette tinte per la carrozzeria (tra le quali l’inedita Pearl White) con dettagli specifici sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo.

La Jeep Compass 2022 in versione Night Eagle mette in mostra infatti il tettuccio nero a contrasto, dettagli in nero lucido per i cerchi in lega da 18”, le cornici dei fari fendinebbia, dei finestrini e della griglia frontale e badge dedicati posizionati sul portellone posteriore. Nel cockpit, invece, la plancia è rifinita in Piano Black e propone una dotazione comprendente il digital cockpit da 7”, l’infotainment con schermo da 10,1”, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, il sistema keyless per avviamento del motore e accesso alla vettura senza chiave e un pacchetto ADAS con tutti gli ultimi aiuti elettronici per la guida assistita di Livello 2.

Con un prezzo di attacco di 39.950 dollari (l’equivalente di circa 27.000 Euro), la nuova Jeep Compass Night Eagle 2022 è disponibile nella sola motorizzazione 2.4 benzina da 175 cavalli e 229 Nm di coppia massima, abbinata alla trazione anteriore e al cambio automatico a sei rapporti. Oltre all’Australia, questa edizione sarà presto lanciata anche sul mercato indiano con la possibilità di associare in alternativa un propulsore 1.4 turbo-benzina oppure un 2.0 turbo-diesel.