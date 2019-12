Jeep Wrangler 1941 by Mopar: in Italia arrivano i primi modelli

I primi modelli della nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar stanno per arrivare nei concessionari italiani, con un allestimento perfettamente "street legal"

Tutto è pronto per il lancio della nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar, modello a trazione integrale del brand americano che arriverà presto nei concessionari in un allestimento perfettamente “legale” per la guida su strada e provvisto di una serie di optional provenienti dal catalogo Jeep Performance Parts, che esalterà ancora di più le sue capacità di guida su terreni accidentati. In questi giorni la nuova Wrangler è impegnata nel media drive organizzato presso la località Champoluc, in Valle d’Aosta: il luogo perfetto per mostrare a tutti gli appassionati la sua dimestichezza nell’ambiente invernale.

JEEP WRANGLER 1941 BY MOPAR: TUTTE LE NOVITA’

Rispetto alla versione di base, la nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar porterà in dote un livello di customizzazione che sottolinea la profonda passione degli ingegneri americani verso questo specifico modello: la sua configurazione prevede il kit di assetto rialzato da 2”, i performance rock rails, i battitacco neri, i paraspruzzi dedicati, lo sportello del carburante nero e, come optional, i tappetini all weather e lo snorkel.

In bella vista, ovviamente, la grafica dedicata: il 1941 domina il cofano della nuova Jeep Wrangler, ricordando la data simbolo del marchio americano, quando nacque la mitica Willys. Un piccolo tributo che è stato ripreso anche sui cerchi, sul portellone posteriore e sul pomello del cambio.

JEEP WRANGLER 1941 BY MOPAR: LA PERSONALIZZAZIONE E’ TUTTO

Disponibile nella versione 2.2 diesel a 2 e 4 porte con gli allestimenti Sport, Sahara e Rubicon, la nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar svela la “perfetta sintonia tra i brand americani di FCA che da molti anni lavorano insieme per esplorare nuovi territori della personalizzazione“, come affermato da Giuseppe Galassi, Head of marketing and communication Emea region Mopar. “Che si tratti di spingersi in luoghi remoti o di reinterpretare gli elementi classici del design, il marchio Mopar è pronto a soddisfare i clienti Jeep. E il continuo sviluppo di nuove personalizzazioni, autentica missione di Mopar, caratterizzerà sempre il nostro futuro, la nostra attenzione al cliente e il legame con tutti i marchi di FCA”.