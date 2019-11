Nuova Mercedes-Benz GLE, il SUV di lusso si rinnova

Mercedes-Benz GLE si rinnova e viene proposta con quattro motorizzazioni, 3 Diesel e un benzina. Prezzi di listino a partire da 69.153 euro

La nuova Mercedes-Benz GLE, SUV premium della Casa di Stoccarda, viene presentata in versione ancor più imponente e tecnologica rispetto alla passata generazione. Erede della Classe M presentata per la prima volta nel 1997, la GLE è stata presentata in anteprima in Veneto e precisamente presso l’avvenieristica sede della concessionaria “Carraro” di Mestre. Comfort e digitalizzazione per una clientela sempre più esigente, interessata a una vettura spaziosa, prestazionale, accattivante e confortevole.

Design Mercedes GLE 2019

Nuova Mercedes GLE ha un look deciso, caratterizzato dall’inedito frontale, tondeggiante e muscoloso. Le linee del SUV sono più “delicate” rispetto alla versione precedente: il design rimane quello iconico che conosciamo bene e il carattere non tradisce i principi votati all’off-road tipici della Casa della Stella. L’aerodinamica segna un record nel segmento grazie a un valore di Cx pari a 0,29, davvero eccezionale. La stessa eleganza degli esterni la si ritrova negli interni, non solo raffinati ma anche decisamente avanzati in quanto a tecnologia. Il nuovo sistema MBUX è stato notevolmente migliorato: “è possibile parlare con la macchina, e la macchina ti capisce”, spiegano i responsabili del Marchio.

GLE monta l’ultima generazione del sistema multimediale Mercedes-Benz User Experience, che vanta di serie due generosi schermi da 12,3 pollici posti uno accanto all’altro. L’effetto è quello di un bellissimo widescreen. Questo avanzato sistema vanta funzioni sbalorditive come il riconoscimento dei movineti: in sostanza, se una mano si avvicina allo schermo touch della console centrale, lo schermo cambia e mette in evidenza alcuni elementi, come quelli più utilizzati o recenti.

Per quanto riguarda i motori, il propulsore Diesel è omologato Euro 6d. Le motorizzazioni previste nella prima fase di commercializzazione sono quattro, di cui 3 Diesel. I sei cilindri GLE 400 d 4MATIC, con potenza (kw/CV) 243/330, il GLE 350 d 4MATIC, con potenza (kw/CV) 200/272 e il quattro cilindri GLE 300 d 4MATIC con potenza (kw/CV) 180/245. C’è poi il nuovo motore benzina a sei cilindri in linea della GLE 450 4MATIC EQ Boost, con potenza (Kw/CV) 270+16/367+22. Arriverà in un secondo momento la GLE 350 d 4MATIC, 4 cilindri da 2 litri che sprigiona 320 CV di potenza complessiva. Tre le versioni disponibili, Executive, Sport, Premium, più la AMG 53 4Matic+, con prezzi da 69.153 a 92.406 euro della versione Amg.

La famiglia Mercedes SUV diventa sempre più competitiva con una offerta che include tutti i tipi di alimentazione per soddisfare qualsiasi esigenza!