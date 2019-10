Renault è pronta a lanciare un nuovo allestimento top di gamma del SUV Kadjar, con motore diesel da 150 CV, trazione integrale e colorazione nera

Dal giorno del suo lancio nel 2015, la Renault Kadjar è diventata una delle vetture più apprezzate al mondo per quanto riguarda il segmento dei SUV per via del suo aspetto muscoloso ma allo stesso tempo elegante, con una dotazione all’avanguardia tendente al massimo comfort. Oggi, però, la Casa francese ha voluto spingersi oltre, proponendo una nuova, inedita, versione top di gamma: si chiama “Black Edition” e arriva con un motore 1.7 Litri dCi da 150 cavalli impreziosito dalla trazione integrale 4×4, oltre che da un look molto ricercato con livrea nera.

RENAULT KADJAR BLACK EDITION: LE NOVITA’

La nuova Renault Kadjar 4×4 Black Edition si distingue a colpo d’occhio per la sua nuova colorazione: la carrozzeria è in Nero Etoilé, una tinta ripresa anche sui retrovisori esterni, sul cielo dell’abitacolo e sui nuovi cerchi da 19 pollici Total Black. Gli interni, inoltre, presentano una raffinata selleria in Alcantara con cuciture rosse, a dimostrazione del carattere aggressivo di questa top di gamma.

Le novità progettate dalla Casa francese, però, non si fermano qui, perchè particolare attenzione è stata riservata anche alla controparte elettronica: ora è presente di serie il sistema di infotainment R-LINK2 con sistema di navigazione satellitare e connettività garantita con tutti gli smartphone di ultima generazione, impianto audio BOSE e radio DAB.

Grande cura anche per i sistemi di assistenza alla guida, tra i quali figurano l’immancabile Cruise Control, l’Easy Park Assist, la rilevazione degli angoli ciechi, i sensori di parcheggio laterali, l’aiuto per le frenate di emergenza, l’avviso delle distanze di sicurezza e del mantenimento della corsia assieme al nuovo Visio System, che riconosce la segnaletica stradale con particolare focus sui possibili superamenti dei limiti di velocità. Completano il pacchetto i fari full LED con abbaglianti adattivi e fendinebbia con funzione cornering.

RENAULT KADJAR BLACK EDITION: IL NUOVO MOTORE

Con questa nuova Black Edition, Renault ha voluto anche introdurre un’inedita motorizzazione, abbinata con la trasmissione integrale 4×4: si tratta del 1.7 litri Diesel Blue dCi da 150 cavalli e 340 Nm di coppia massima con cambio manuale a sei marce, capace di coprire lo 0-100 km/h in 10,6 secondi e in grado di garantire consumi (nel ciclo misto) pari a 5,3L/100 km e 139 g/km di CO2. Un propulsore profondamente curato con turbina raffreddata ad acqua a geometria variabile, che permette una risposta pronta a tutti i regimi di rotazione.

L’ultimo piatto forte di questa versione speciale è la già menzionata trasmissione integrale di tipo “intelligente”, che entra in gioco attraverso l’apposito selezionatore posizionato nel tunnel centrale dell’abitacolo. Le modalità di funzionamento sono tre: 2WD, con trazione sulle sole ruote anteriori, Auto, che gestisce la ripartizione della coppia disponibile in maniera automatica trasferendone il 50% all’anteriore, e Lock, che garantisce sempre il 50% di coppia all’anteriore ed è particolarmente indicata per tutti i percorsi off-road (fino a un massimo di 40 km/h).

RENAULT KADJAR BLACK EDITION: PREZZI E DISPONIBILITA’

La nuova Renault Kadjar Black Edition sarà disponibile a partire da sabato 19 ottobre in tutti i concessionari della Casa francese, con un prezzo a partire da 30.400 Euro che è relativo alla versione con motore a benzina TCe 1.4 FAP. Questo allestimento, come gli altri TCe 1.6 FAP e il diesel dCi da 115 cavalli, potranno essere acquistati nella nuova variante Black Edition, mentre il modello con trazione integrale 4×4 sarà disponibile nella sola variante dotata del propulsore top di gamma 1.7 Litri dCI da 150 cavalli, proposto a un prezzo di 36.700 Euro.