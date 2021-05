A Forte dei Marmi una mostra di auto vintage in onore di Gianni Agnelli

Per celebrare al meglio il centenario dalla nascita dell'avvocato torinese, nel comune lucchese di Forte dei Marmi sarà allestita una speciale mostra con alcune delle sue auto più significative

Dopo la speciale esposizione andata in scena a marzo nel Museo Enzo Ferrari di Modena, l’Italia vuole ricordare il grande Gianni Agnelli con un’ulteriore mostra automobilistica che prenderà il via nei prossimi giorni nella località di Forte dei Marmi (Lucca). Si tratta di una kermesse “vintage” che celebrerà i cento anni dalla sua nascita con l’esposizione di cinque vetture storiche tra piazzetta Apuane e via Carducci, in ricordo del suo contributo nell’attrarre in Versilia i principali esponenti dell’aristocrazia tricolore e nell’inaugurare il modello di villeggiatura chiamato “vivere in villa”.

Le auto presenti a questa mostra saranno capeggiate innanzitutto dalla Fiat Dino Spider 2400 del 1966, quella con motore Ferrari che lo stesso Agnelli amava guidare durante il suo tempo libero, seguita da due esemplari di Fiat 600 (del 1955 e del 1963), dalla Fiat Nuova 500 del 1971 e dall’Alfa Romeo Giulia Coupé 1750 del 1969. Durante l’evento, inoltre, sarà attiva una raccolta fondi per sostenere la Donne vittime della violenza in Italia, mettendo a disposizione mascherine personalizzate prodotte dalla Sartoria del Mare.