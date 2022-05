A Legoland in California arriva la Ferrari F40 in formato mattoncino!

Lunga 4,3 metri, larga 1,8, alta 1,2 e pesante 1.361 kg, questa spettacolare F40 è stata costruita con ben 358.000 mattoncini della Lego!

Ciò che vi avevamo anticipato lo scorso novembre, alla fine, è diventato realtà: presso il parco tematico californiano Legoland è stato finalmente allestito l’evento speciale “Lego Ferrari Build & Race“, destinato a tutti gli appassionati del Cavallino Rampante che vogliono costruire il loro personalissimo modello in formato “mattoncino” prima di metterlo alla prova in pista (virtuale) per cercare di battere tutti gli avversari presenti in griglia di partenza. Si tratta di un formato davvero esclusivo, che avrà come attrazione principale nientemeno che… la mitica Ferrari F40!

L’esemplare in questione rappresenta una di quelle creazioni che rimarranno nella storia della Casa di Billund, proprio come la Bugatti Chiron da record, la F1 dell’Arabia Saudita e la Lamborghini Sian basata sul modello FKP 37. Dopo oltre 1.800 ore di lavoro, gli esperti della Lego sono infatti riusciti a riprodurre un esemplare in scala 1:1 della F40, costruito con 358.000 mattoncini e in tutto e per tutto fedele all’originale. Anche per quanto riguarda le dimensioni, perchè lunghezza, larghezza e altezza arrivano rispettivamente a 4,3, 1,8 e 1,2 metri per un peso complessivo di 1.361 chilogrammi.

Per rendersi conto del livello di dettaglio raggiunto (notevolissimo!) con questa realizzazione vi basta dare uno sguardo alle foto presenti in gallery: se volete ammirarla dal vivo, però, vi toccherà mettere in conto a partire dal prossimo 12 maggio un viaggio verso Carlsbad, dove è situato il Legoland della California…