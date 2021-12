AAA Auto usate cercasi: ecco perchè ora è conveniente vendere ai concessionari

La mancanza di auto nuove disponibili sta portando i concessionari a formulare offerte molto vantaggiose per i clienti che vogliono vendere o permutare il loro usato

Anche se in lenta ripresa dopo il periodo buio causato nel 2020 dalla pandemia da Coronavirus, il settore dell’automotive da diversi mesi è alle prese con una logorante crisi che attanaglia in particolar modo la disponibilità di vetture nuove nei concessionari. La mancanza di semiconduttori, microchip e materie prime ha inevitabilmente innalzato il loro stesso costo unitario (alla pari di quello necessario per il relativo trasporto) e questo ha avuto come conseguenza la scarsa disponibilità di auto di ultima generazione, che per alcuni marchi hanno dei tempi di consegna non troppo distanti da un anno intero di attesa.

Per ovviare (almeno in parte) a questo problema i concessionari oggi stanno provando una strada alternativa, che tenta di mettere una pezza anche alla necessità di spostare la tipologia di vendita verso l’on-demand piuttosto che nel tenere numerosi veicoli negli showroom o nel parco mezzi senza un frequente ricircolo sul mercato (il caso di Alfa Romeo con le vendite su ordinazione è l’esempio più calzante). I clienti circolano ancora con un’auto usata? Allora incentiviamoli a venderla per poi avere a disposizione un “usato fresco” da proporre al posto del nuovo.

Sono numerosi i Top Dealers che utilizzano oggi questa formula, al fine di soddisfare le richieste dei loro clienti nel trovare veicoli che, almeno in un primo momento, sembrano praticamente introvabili. Una volta individuato l’esemplare voluto, inoltre, il suo prezzo di vendita a favore del suo (ormai) ex-proprietario è destinato a salire, proprio per la crescente domanda di mezzi usati relativamente recenti e poco utilizzati capaci di contribuire alla causa di “svecchiare” il parco mezzi attualmente circolante in Italia e all’estero.

Chiunque voglia cambiare la propria auto o semplicemente venderla, quindi, può sfruttare l’occasione di questo momento per “incassare” qualcosa di più della normale quotazione di mercato, rivolgendosi ai principali concessionari italiani e alle loro specifiche formule di super-valutazione dell’usato (anche senza acquisto successivo di un nuovo veicolo!).

Alcuni esempi? Chi si trova in Lombardia oppure in Emilia-Romagna può far riferimento al Gruppo Penske, molto attivo nell’automotive di lusso con marchi prestigiosi come Lamborghini, Porsche, Audi, BMW e Mercedes, mentre nel Nord-Est dell’Italia uno dei maggiori interlocutori che può acquistare un’auto usata è sicuramente il Gruppo De Bona – in rappresentanza dei brand ex-FCA.

Non manca, ovviamente, all’appello il Gruppo Autotorino (tra l’altro recentemente protagonista con la “Black Choice” di fine novembre), così come il Gruppo Bossoni (attivo in special modo nelle zone di Mantova e Brescia), Spazio Group per il Piemonte e Maldarizzi Automotive in Puglia, vero riferimento dei marchi Mercedes, Lamborghini, BMW-Mini ed FCA tra Bari, Trani, Matera, Taranto e Foggia. Come vedete, le occasioni per rinnovare il proprio garage sono numerose: ora sta a voi saperle cogliere, con il vantaggio che un’auto usata comprata in concessionaria gode di garanzia che è invece assente se comprato l’auto da un privato che pagate di meno ma con grandi rischi se non siete un esperto del settore…