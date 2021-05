AAA Cercasi game tester per il prossimo Grand Theft Auto 6

La Casa produttrice americana Rockstar Games ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per arruolare dei tester capaci di sondare a fondo le potenzialità del nuovo capitolo della saga GTA

Siete appassionati di videogiochi e state cercando un’opportunità lavorativa che metta in luce il vostro talento dietro a un gamepad? Allora date un’occhiata alla pagina delle carriere di Rockstar Games: la software house americana, conosciutissima per la famosa saga Grand Theft Auto, sta infatti cercando dei game tester per alcuni dei suoi prodotti più famosi, tra i quali quel GTA 6 attualmente in sviluppo che, ipoteticamente, potrebbe debuttare sulle console di nuova generazione nel 2023.

Il nuovo capitolo prenderà il posto del precedente GTA 5, uscito sul mercato nel 2013 e capace in sette anni di vita di surclassare completamente il successo ottenuto dai suoi predecessori. Oggi, tra l’altro, è particolarmente attivo nella sua iterazione multiplayer, quel Grand Theft Auto Online al quale dovrebbe essere esteso il supporto almeno sulle piattaforme “Old-Gen”. Il motivo? Secondo le ultime voci di corridoio il nuovo GTA 6 richiederebbe un hardware troppo potente per girare in maniera fluida rispetto a quello attualmente messo a disposizione dalla PlayStation 4 e dalla rivale Xbox, per cui potrebbe diventare un’esclusiva PS5, Xbox Series S/X e (forse) PC. Nell’attesa di scoprirlo potete provare a diventare tester: chissà che non lo possiate giocare in anteprima!