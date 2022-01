Abarth 1000 SP: la one-off su base Alfa Romeo 4C entra in produzione!

Secondo l'annuncio di Roberto Giolito, responsabile di FCA Heritage, la nuova generazione della 1000 SP sarà prodotta in serie limitata (per ora) a 5 esemplari

Il sogno diventa realtà: la versione moderna della bellissima Abarth 1000 SP, presentata nel mese di maggio, non rimarrà un esemplare unico… ma verrà prodotta in una serie limitatissima (per il momento) a soli cinque esemplari, per la gioia di tutti gli appassionati del marchio dello Scorpione. L’annuncio è arrivato prima da un’indiscrezione pubblicata su Twitter dal portale Auto Italia Magazine e poi dallo stesso designer di questa Sport Prototipo, tale Roberto Giolito che è anche il responsabile della divisione Heritage di FCA.

Utilizzando come base di partenza le caratteristiche dell’Alfa Romeo 4C Spider, la roadster torinese sarà costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio in grado di ospitare un motore 4 cilindri turbo-benzina da 1.742 cc di cilindrata, che con i suoi 240 cavalli e 350 Nm di coppia massima (in combinata con un peso di soli 940 kg) toccherà la top speed di 258 km/h e staccherà lo 0-100 in soli 4,5 secondi.

Numeri assolutamente di tutto rispetto, per una nuova generazione che entrerà in produzione proprio quest’anno: i cinque esemplari previsti dovrebbero essere venduti alla cifra di circa 200.000 Euro, ma non ci è dato ancora sapere se saranno omologati solamente per l’utilizzo in circuito o si potranno guidare anche su strada. A breve, sicuramente, ne sapremo di più: stay tuned!