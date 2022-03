Abarth 595 e 695: ecco la nuova gamma

Abarth 595 e 695 soni disponibili con motori rispettivamente da 165 e 180 cavalli e per entrambe si può secernere tra due pacchetti esclusivi di allestimento

Abarth rinnova la propria gamma con l’introduzione delle versioni 2022 di 595 e 695 disponibili con due livelli di potenza, quattro allestimenti e la possibilità di scegliere tra tetto fisso o apribile (di tela) oltre che tra cambio manuale o robotizzato.

Abarth 595 e 695 2022: le caratteristiche

Sono di verse le novità che riguardano la Abarth 595 e 695 in versione 2022. Partiamo dall’Abarth 595 che è spinta da un 1.4 turbobenzina equipaggiato con il turbocompressore maggiorato Garrett e cambio manuale o automatico a 5 rapporti. Il propulsore è in grado di erogare una potenza di 165 cavalli, accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e di raggiungere i 218 km/h di velocità massima. Il modello d’ingresso della gamma dello Scorpione offre di serie cerchi di lega da 16″, scarico cromato, finiture esterne in cromo satinato, sedili di tessuto, pedaliera di metallo, volante con sezione inferiore tagliata, sospensioni posteriori Koni, impianto frenante con dischi anteriori da 284 mm e infotainment da 7″.

La vettura può essere ulteriormente impreziosita col pacchetto 595 Turismo che comprende calotte degli specchietti con trattamento cromo satinato, cerchi in lega leggera da 17″ Granturismo, badge dedicato sulla carrozzeria e rivestimento dei sedili in pelle nera o marrone. Il pack F595, invece, permette di avere lo scarico Record Monza Sovrapposto oppure le sospensioni anteriori Koni ed il badge specifico F595, in omaggio alla Formula 4.

La 695 ha valori ancora più interessanti: la potenza massima raggiunge i 180 CV, lo scatto 0-100 km/h avviene in 6,7 secondi e la velocità di punta raggiunge i 225 km/h. Per offrire un’esperienza di guida ancora più sportiva, la vettura è ditata – di serie – di sedili Sabelt e sospensioni Koni Fsd. Lo scarico è Record Monza e l’impianto frenante Brembo. Anche per la 695 sono previsto due allestimenti. Il pack Turismo comprende cerchi in lega da 17″, sedili in pelle neri o marroni, dettagli in Alcantara sulla plancia e il tetto in vetro apribile. Il pack Competizione, invece, permette di avere lo scarico Record Monza Sovrapposto, i sedili Sabelt con cuciture rosse e guscio in carbonio e la possibilità di avere, incluso nel prezzo, il differenziale autobloccante meccanico, che migliora la trazione in condizioni di aderenza difficile e fondi non uniformi, oppure il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante.