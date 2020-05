Abarth 595e elettrica: lo Scorpione pronto alla svolta green?

Abarth potrebbe allargare il proprio bacino con una vettura che sappia unire sportività e anima ecologica: ci riuscirà?

Le motorizzazioni elettriche non sono più una novità per quei brand che hanno fatto della sportività il loro punto di riferimento. In quest’ottica si può leggere l’accelerazione fatta da Abarth per produrre la 595e.

Abarth 595e: lo scorpione dallo spirito green

Le nuove vetture Fiat elettriche stanno attirando l’attenzione di tanti appassionati con la 500 BEV che dovrebbe avere il ruolo di protagonista. E in casa Abarth cosa succede? Per ora non ci sono certezze, ma pare che il brand dello scorpione abbia deciso di dare una scossa bella in vista della della 595e che sarà piccola e aggressiva come la versione a motore termico ma senza l’inconfondibile rombo.

Un azzardo? Forse sì, se il target di Abarth dovesse essere sempre e solo quello degli affezionati, forse no se si pensa che l’azienda potrebbe allargare il proprio bacino d’utenza, offrendo un prodotto che unisca trazione e innovazione.