ADAC Opel e-Rally Cup: il monomarca elettrico riparte nel 2021

Il Campionato con protagonista la nuova Opel Corsa-e Rally partirà definitivamente nella primavera del 2021, mentre quest'anno il marchio tedesco si concentrerà su test e sviluppo

Come accaduto per altri Campionati, anche l’ADAC Opel e-Rally Cup ha finalmente una data per la propria ripartenza. Quest’anno la serie a zero emissioni con protagonista la nuova Opel Corsa-e Rally è stata annullata a causa della pandemia Coronavirus, una decisione avvenuta contemporaneamente alla cancellazione delle varie tappe del concomitante German Rally Championship 2020.

Una situazione poco felice per il brand tedesco, che tuttavia oggi ha annunciato il definitivo ritorno in pista per le Corsa-e da 136 cavalli: la Rally Cup, infatti, riprenderà la propria attività a partire dalla primavera del prossimo anno, con un calendario stabilito in otto eventi che porterà i vari protagonisti su alcuni dei tracciati più iconici d’Europa. Nel frattempo, il percorso di avvicinamento a questa data consisterà in diversi eventi promozionali e alcune giornate di test, per le quali Opel Motorsport metterà a disposizione due vetture per effettuare gli ultimi sviluppi del caso.

La consegna delle Corsa-e Rally avverrà regolarmente per la fine di ottobre 2020, giusto in tempo per partecipare a una prima tappa “antipasto” della Rally Cup 2021: si tratta dell’ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue, un evento competitivo che accenderà i motori nella due giorni del 20 e 21 novembre, in tutti i partecipanti potranno farsi un’idea delle potenzialità della nuova vettura del brand tedesco.

In merito al posticipo dell’ADAC Opel Rally-e Cup al 2021, ecco il commento di Thomas Voss, ADAC Motorsport Director: “Abbiamo corretto di nuovo il calendario della ADAC Opel e-Rally Cup perché molti degli eventi pianificati per i test e la competizione non potranno avere luogo quest’anno. I nostri partecipanti non solo devono familiarizzare con la vettura, ma anche con una nuova tecnologia e quindi hanno bisogno di un periodo consistente di preparazione. Una stagione regolare con otto eventi è pianificata dalla primavera all’autunno del 2021”.

Queste, invece, le parole di Jörg Schrott, Direttore Opel Motorsport: “I preparativi per l’ADAC Opel e-Rally Cup sono ancora in pieno svolgimento. Il nostro programma consiste in test durante rally nazionali e internazionali così come in varie opzioni di test per i nostri team, con l’obiettivo di iniziare la prima stagione completa della coppa pienamente preparati nella primavera 2021. I primi test drive in stage speciali “reali” mostrano che siamo sulla strada giusta. La Opel Corsa-e Rally ha forti prerogative di guida ed è molto divertente, tanto per gli spettatori quanto per i piloti. Non vediamo l’ora che arrivino i prossimi appuntamenti e che ci sia l’inizio ufficiale del prossimo anno“.