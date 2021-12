Alfa Romeo 156: questa GTA modificata chiude il cerchio con la Giulia GTAm

Un appassionato tedesco ha trasformato la sua 156 GTA a immagine e somiglianza della Giulia GTAm, facendola diventare l'anello mancante tra le supersportive di Arese

Le versioni GTA e GTAm della bellissima Alfa Romeo Giulia possono essere sicuramente considerate come la massima espressione di sportività di una vettura che ha fatto la storia della Casa di Arese: i 500 esemplari in edizione limitata, come preventivato, sono andati praticamente a ruba e questo ha costretto gli appassionati del marchio a trovare un’alternativa… che nel caso di un fan tedesco si è concretizzata in una 156 GTA assolutamente unica nel proprio genere.

Il modello di proprietà di Simon Weginer è infatti una Alfa Romeo 156 GTA del 2002 con motore 3.2 Litri V6 “Busso”, già all’epoca un veicolo stupendo dalle prestazioni eccezionali che però, in questa situazione, è diventato il vero e proprio anello mancante tra la prima GTAm del 1971 e quella attuale presentata nel mese di marzo 2020.

Colmare il divario generazionale tra i due modelli non è stato semplice ma il risultato è davvero eccezionale, visto che tutti gli interventi non hanno snaturato le forme e l’esclusività dell’auto originale: il motore aspirato, per esempio, è stato completamente ricostruito da PS Schulze e ora, grazie alla presenza di un sistema di aspirazione in carbonio e di un impianto di scarico Extreme Tuning con silenziatore Ragazzon, è in grado di erogare la bellezza di oltre 300 cavalli.

A livello di componentistica ora la 156 GTAm di Weginer mette inoltre in bella mostra i cerchi in lega leggera da 18” marchiati OZ Racing su pneumatici Michelin Cup 2, assieme all’impianto frenante Brembo con pinze dorate e alle barre stabilizzatrici Eibach. Ma non è tutto: nell’abitacolo, infatti, sono stati rimossi i sedili posteriori e sono stati sostituiti quelli anteriori standard con la versione racing della Recaro, in abbinamento al volante in alcantara con cuciture rosse e a un impianto audio da 200W con subwoofer.

La ciliegina sulla torta? I loghi Quadrifoglio e Autodelta vicino ai passaruota anteriori e quello GTAm sulla cover del motore, sul portellone posteriore e sul cielo degli interni. “Per me è l’interpretazione ideale dell’Alfa Romeo 156 Gran Turismo Alleggerita modificata. Classica, sportiva, originale e unica. È più potente della GTA originale e sensibilmente più leggera senza aver perso l’eleganza e il comfort di un’auto da utilizzare tutti i giorni. Secondo me, il divario è stato colmato“.

Queste sono le parole del suo proprietario, che rispecchiano una passione molto profonda per l’incarnazione più sportiva della Gran Turismo Alleggerita prodotta da Alfa Romeo: con tutto il lavoro di messa a punto svolto, ora la sua 156 è molto probabilmente ancora più esclusiva della GTA e della GTAm su base Giulia!