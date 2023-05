Alfa Romeo 169: la casa del Biscione lancia la sfida alle tedesche più lussuose

Alfa Romeo 169 dovrebbe essere costruita in Italia sulla piattaforma STLA Large. Arriverà sul mercato nel 2027

Si chiamerà, o per meglio dire si dovrebbe chiamare (il condizionale a oggi è obbligatorio), Alfa Romeo 169 la nuova ammiraglia della Casa del Biscione che andrà a sfidare le maxi tedesche e la cui uscita è prevista nel 2027.

Alfa Romeo 169: muscolosa ed elettrica

È bastato un rendering per accede ala fantasia di curiosi e appassionati, ma le notizie confermate sono, per ora, molto poche. Quello che sappiamo è che Alfa Romeo 169 sarà una vettura di grandi dimensioni, che sfiorerà i cinque metri di lunghezza, in linea con le esigenze del mercato degli Stati Uniti, paese nel quale dovrebbero essere sviluppata (proprio per avere maggiore appeal per la clientela a stelle e strisce) e chissà, forse anche prodotta, anche se per ora più probabile che venga costruita in Italia sulla piattaforma STLA.

La vettura avrò un motore elettrico visto che Alfa Romeo ha già annunciato l’intenzione di lanciare dal 2025 solo auto a zero emissioni con potenze che potrebbero variare da 350 a 800 CV a seconda degli allestimenti, con le versioni Quadrifoglio che potrebbero arrivare fino a 1.000 CV. La trazione dovrebbe essere anteriore o integrale (per la Q4) e il cambio automatico a otto rapporti. Alfa Romeo 169 potrebbe arrivare sul mercato nel 2027, quindi se la volete guidare armatevi di pazienza.