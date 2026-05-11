Alfa Romeo Junior 2026: novità su tutta la gamma e nuove dotazioni di serie

La gamma di Alfa Romeo Junior si aggiorna introducendo una configurazione più ricca e tecnologicamente evoluta. L’obiettivo è ampliare la dotazione di serie su diversi allestimenti, includendo contenuti finora disponibili solo come optional.

Il modello della casa del Biscione si inserisce in una fase di evoluzione commerciale che punta a rendere più accessibile l’ingresso nel segmento delle compatte sportive, anche attraverso soluzioni di finanziamento dedicate.

Alfa Romeo Junior 2026: più tecnologia di serie

L’aggiornamento della Alfa Romeo Junior riguarda principalmente l’equipaggiamento di serie, con un ampliamento delle dotazioni disponibili sugli allestimenti Sprint e Ti. Diverse funzionalità precedentemente opzionali vengono integrate nella configurazione standard, con un focus su sicurezza e comfort.

Tra le principali novità figurano l’Adaptive Cruise Control, il caricatore wireless per smartphone e il sistema Keyless Entry per l’accesso senza chiave. Sulle versioni ibride viene introdotto anche il volante in pelle con palette del cambio integrate.

Sul fronte delle manovre, la dotazione include la retrocamera a 180 gradi, i sensori di parcheggio a 360 gradi e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, oltre agli specchi retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili. L’aggiornamento riguarda sia le varianti ibride Q4 sia quelle elettriche, senza modifiche alla gamma motori disponibile.

Alfa Romeo Junior 2026: cambio nome della Sport Speciale

Accanto agli aggiornamenti tecnici, Alfa Romeo interviene anche sulla denominazione della serie speciale legata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, evento per il quale il marchio è stato Automotive Premium Partner. Con la conclusione della manifestazione, la versione assume ora semplicemente la denominazione Sport Speciale.

La configurazione mantiene gli interni in Alcantara e integra le stesse dotazioni tecnologiche introdotte sugli allestimenti Sprint e Ti. Restano presenti anche elementi distintivi come il body kit nero lucido e l’illuminazione ambientale interna, pensati per differenziare ulteriormente la gamma della Junior.

Alfa Romeo Junior 2026: nuova offerta e condizioni commerciali

In parallelo all’aggiornamento della gamma, viene introdotta una nuova offerta promozionale che consente diverse agevolazioni per l’acquisto della versione Sprint.

In allestimento Sprint con motorizzazione ibrida 1.2 da 145 CV eDCT6, il prezzo di listino è pari a 32.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Il prezzo promo scende a 29.450 euro, oppure a 27.450 euro con adesione al finanziamento Stellantis Financial Services.

L’offerta è valida fino al 31 maggio 2026, con contributo del marchio e subordinata a permuta. La formula di finanziamento prevede un anticipo di 6.343 euro, con 35 rate da 159 euro e una rata finale residua pari al valore futuro garantito di 21.505,85 euro. In caso di restituzione del veicolo è previsto un limite chilometrico di 30.000 km, con eventuale costo per eccedenza.