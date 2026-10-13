Alfa Romeo Cuorerosso: V6 Hybrid, manifesto di una nuova era

Il Biscione riaccende i motori della passione con il debutto mondiale della Alfa Romeo Cuorerosso, un concept 2+2 svelato al Salone dell’Auto di Parigi. La nuova vettura definisce le linee guida estetiche, aerodinamiche e tecnologiche della casa milanese a partire dal 2028.

Design e aerodinamica: la “Bellezza Necessaria”

Con una silhouette filante lunga 4,70 metri, larga 1,98 e alta appena 1,33 metri, la Cuorerosso propone un profilo a cuneo che culmina nella Coda Tronca, storico tributo alla tradizione racing del marchio.

Proporzioni esterne: - Lunghezza: 4.700 mm - Larghezza: 1.980 mm - Altezza: 1.331 mm - Passo: 2.930 mm - Cx: 0,28

La filosofia stilistica si fonda sulla sottrazione del superfluo. Gli elementi salienti includono:

Scudetto monolitico: il celebre trilobo è scolpito in una superficie frontale continua.

Firma luminosa 3×3: i gruppi ottici integrano prese d’aria attive per convogliare i flussi senza interrompere la carrozzeria.

Apertura a libro: le portiere controvento accolgono guidatore e passeggeri rivelando un abitacolo dominato dalle tonalità del rosso.

Retrovisori cavi: specchietti trasparenti disegnati per far scorrere l’aria all’interno della propria struttura.

Meccanica e prestazioni: il cuore V6 Full Hybrid

Sotto il lungo cofano si trova l’evoluzione del propulsore 2.9 V6 bi-turbo, affiancato da un modulo Full Hybrid e gestito dalla trazione integrale Q4. L’assetto dinamico è supportato dal sistema di sterzo steer-by-wire “Con-tatto”, abbinato al classico volante a tre razze. Il peso contenuto a 1.750 kg permette di mantenere un rapporto peso/potenza ottimizzato per l’uso sportivo.

Abitacolo e interfaccia “Display Magma”

L’interno punta sull’ergonomia e sul coinvolgimento di guida, riducendo le distrazioni visive.

Elemento Caratteristica principale Quadro strumenti Struttura a Cannocchiale a due modalità (Focused e Cruising). Display Magma Schermo rivestito da una pellicola a effetto lava incandescente. Materiali Rivestimenti in pelle cangiante e finiture in titanio.

La plancia, priva di grandi monitor tradizionali, fa emergere i comandi solo quando necessario, lasciando spazio ai classici diffusori d’aria a cannocchiale.

Il ruolo della Cuorerosso nella gamma futura

Pur trattandosi di un manifesto progettuale non destinato direttamente alla produzione in serie nella forma attuale, le soluzioni tecniche della Cuorerosso anticipano l’architettura multi-energia che equipaggerà i futuri modelli di segmento medio e superiore. Il linguaggio estetico farà da riferimento per la prossima generazione di berline e sportiva del marchio.