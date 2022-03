Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema: la Quadrifoglio diventa una versione speciale

La Casa del Biscione ha presentato una nuova serie speciale per la gamma Giulia e Stelvio: i prezzi partono rispettivamente da 67.600 Euro e da 75.400 Euro

Dopo la Tonale in Edizione Speciale, il marchio Alfa Romeo ha tolto i veli in questi giorni a una nuova edizione limitata per la coppia “evergreen” Giulia & Stelvio, la prima tra l’altro commercializzata in tutto il mondo. Si chiama Estrema e, di fatto, va a posizionarsi solo un gradino sotto l’allestimento top di gamma Quadrifoglio, con lo scopo di enfatizzare la sportività delle linee delle vetture di Arese e il piacere di guida che il guidatore prova quando si mette dietro il loro volante.

Ciò è possibile grazie all’introduzione di serie delle sospensioni attive a controllo elettronico, gestite dal sistema Alfa Active Suspension che va a definire la loro rigidezza e la loro escursione in base alle condizioni della strada da affrontare e alla modalità di guida selezionata dal rotore DNA. Presente all’appello anche il differenziale autobloccante, che aumenta il controllo e la stabilità delle vetture ripartendo in maniera omogenea la coppia motrice a seconda dell’aderenza con l’asfalto.

A livello estetico, invece, le novità delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio “Estrema” si circoscrivono all’utilizzo della fibra di carbonio sui gusci degli specchietti retrovisori e sul logo posto frontalmente, nonchè alla presenza di badge dedicati sui paraurti, dei cerchi in lega da 19” (su Giulia) e da 21” (su Stelvio) e delle pinze dell’impianto frenante colorate di nero. Carbonio e Alcantara sono poi i protagonisti dei dettagli nell’abitacolo, caratterizzato inoltre da inserti in pelle con cuciture a contrasto rosse e dall’impianto audio Harman Kardon a 14 altoparlanti.

Lato motorizzazioni, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio “Estrema” possono essere equipaggiate con il 2.0 Litri turbo-benzina da 280 cavalli o con il 2.2 Litri turbo-diesel da 210 CV, in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale Q4. I prezzi? Da 67.600 Euro per la Giulia e da 75.400 Euro per la Stelvio.